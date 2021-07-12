Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lazım, iyi oku da öğren

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

“HİKAYE OKUMA, RAKAM OKU RAKAM”

Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Bak Erdoğan, bugün yine prompter'da önüne ne konulduysa okumuşsun. “Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin” demişsin. Gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor, istismar ediyor, gel onlara soralım olur mu?

* Gençler hakkında konuşacaksan; senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lazım, iyi oku da öğren…

* Üniversiteli işsizlerin sayısı son 15 yılda tam 10 kat arttı. 15-24 yaş arası her dört gencin birisi işsiz… Yaklaşık 2 milyon genç kayıt dışı çalışıyor, sigortası, güvencesi yok. OECD ülkesi onlarca ülke arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz.

* Prompterdan hikaye okuma, rakam oku rakam! Devlet yönetiyorsun, ciddi ol biraz. Cesaretin varsa, getir sandığı, al gençlerden cevabını.

CHP’Lİ GÖKÇEN: ERDOĞAN ‘HAYAL KURUN’ DİYOR AMA GENÇLERİN EN BÜYÜK HAYALİ AVRUPA’DA KURYE OLMAK

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yönelik açıklamalarına tepki gösterenler arasındaydı.

Gökçen, “Elinden tutamadığınız her bir gencin mesuliyetini taşıdığınız doğrudur. İşsiz bırakıp dalga geçer gibi ‘genç işsiz oranı azaldı' dediğinizde, gençlerin üniversite harcına zam yaptığınızda, KYK borçlusu yoksul ve işsiz gencin harcanmış hayatında biz o mesuliyeti gördük. Beşli çeteye aktardığınız korkunç bütçelerden bu memleketin gençlerine esirgediğiniz beş kuruşta biz o mesuliyeti gördük.” dedi.

Gökçen, “Parti devleti haline getirdiğiniz devletin her bir kurumunda yerleşen kayırmacılıkta, depresyon eşiğinde eve kapattığınız milyonlarca gençte, geciktirdiğiniz aşıda, kapattığınız üniversitenin boş amfilerinde, İŞKUR kuyruklarında, sokak röportajlarında sizin sorumsuzluğunuzu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere ‘hayal kurun' dediği ortamda gençlerin en büyük hayali bir Avrupa ülkesinde kurye olmak ve bunu görmemek için saraydan dışarıya hiç bakmıyor olmak lazım.” ifadelerini kullandı.

“GENÇ İSTİHDAM ATILIMI ŞART”

Gökçen, çözüm önerilerini sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

* Acilen bir genç istihdam atılımının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gençlere ücretli staj, eğitime destek ve işsizlik destekleri açıklanmalı. Yeni istihdam alanları evrensel bir vizyonla kurgulanmalı.

* Genç girişimciler liyakat esasına göre desteklenmeli. Aile destekleri sigortası paketi hayata geçirilerek genç yoksulluğuna karşı önlemler alınmalı. Gençlerde özellikle son dönemde gördüğümüz ruh sağlığı sorunlarına sosyal devlet anlayışıyla çözüm bulunarak ücretsiz psikolojik destek sağlanmalı.

* Sağlık ve refah bir lüks değil, temel bir ihtiyaç ve hak olarak görülmeli. Eğitimde ise tamamen kayıp diyebileceğimiz bir buçuk yılın nasıl telafi edileceği ayrıntılarıyla açıklanmalı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte bugün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılarak gençlere seslenmişti.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar, geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de, istikbali de karanlıktır” diyerek gençler için atılan adımları şöyle sıralamıştı:

* Türkiye genelinde dokuz olan gençlik merkezi sayısını 374'e ulaştırdık. Spor tesisi sayımızı 1.575'den aldık, iki kattan fazla artırarak, 3 bin 915'e çıkardık. Mahallelerimize toplam 2 bin 754 adet futbol ve voleybol sahaları kurduk.

* Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 700 bine taşıdık. Üniversite sayımızı 76'tan 207'ye yükselttik. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını, lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 90 liradan 1.300 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık 135 liradan 1.950 liraya çıkardık.

“GENÇLERİ YAFTALAMAYA HAKKINIZ YOK”

Erdoğan, konuşmasında gençlerle ilgili, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Ülkemizde özellikle bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi kafalarına, kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları bu genç tanımı, özellikle milyonlarca insanı yaftalıyor.

* Çok daha vahimi, önceki hafta üniversite sınavı öncesinde yaşanan askeri iş birliği protokolü meselesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar.

* Gençlerle ilgili konuşan, yazan, politika üreten hiç kimsenin, hiçbir kesimin gençlerimizi kendi meşrebince tanımlamaya, yaftalamaya, onları hafife almaya hakkı yoktur.

“Gençlere ulaşmak, gençlerin hassasiyetlerini kaşımakla olmaz” diyen Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

* Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle de olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları özellikle gayet güzel bir şekilde dinlemek, onlara kulak vermek ve onlarla bir duygudaşlık gerekir.

* Özellikle millete hesap verme sorumluluğu taşıyanlar, gençlerin ufkundan, dünyaya ve hayata dair özgün yaklaşımlarından muhakkak istifade etmenin yollarını aramalıdır. İşte biz 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi son 19 yılda da hep bunu yapmaya çalıştık, çalışıyoruz.

“HAYALLERİNİZİ ÇALMALARINA İZİN VERMEYİN”

Erdoğan konuşmasının devamında gençlere, “Tarihimizdeki zaferler gibi bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır bundan hiç şüpheniz olmasın. Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin” diye seslenmişti.

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