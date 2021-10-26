Kılıçdaroğlu’ndan sert tezkere tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak tezkeresi konusunda yaptığı açıklamada "Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup konuşmasında Meclis gündemine gelen Suriye-Irak tezkeresi ile ilgili “Savaşa komando marşı söyleyen TÜGVA’cılar gitsin. Komutanları da Bilal Erdoğan olsun” demişti.

Kılıçdaroğlu, grup konuşmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız.

* Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye ‘Hayır!’ diyeceğiz.