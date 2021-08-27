Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a videolu yanıt: Öfke nöbetleri alarm veriyor

Muhalefeti yalancılıkla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında muhalefiti hedef aldı. Muhalefeti göçmen sorunu ve Merkez Bankası rezervleri konusunda yalancılıkla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt ise CHP Genel Başkanı Kemal Kıllıçdaroğlu’ndan geldi.

“ERDOĞAN TROL GİBİ KONUŞUYOR”

Kılıçdaroğlu Twiteter hesabından CHP Genel Merkezi’nin ‘Euro'ya mahalleleri satanların hazin halleri…’ başlığıyla yayınladığı bir videoyu paylaşarak “Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan'ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir.” notunu düştü.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

*Siz bu muhalefetin bu tür yalanlarda, iftiralarda hiçbir zaman bir geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu? Bunların karakterinde böyle bir şey yok. Her şeyleri yalan.

* Kalktılar, Merkez Bankası ile ilgili ciddi yalanlar uydurdular. Döviz rezervi Merkez Bankası'nın bakın nerelere çıktı, her şey ortada. Bunların özür dilemesi söz konusu mu?

* Bu yıl sonu itibarıyla Merkez Bankası döviz rezervi 115 milyar dolarları bulacak. Bulmuşlar bir kadın yalan makinası televizyona çıkartıyorlar, ona bol bol yalan söyletiyorlar.

* BBC'nin yalan söylemesinin normal karşılarım da bunları böyle görmek istemezdik.

CHP’DEN VİDEOLU PAYLAŞIM

CHP, milyonlarca Suriyelinin ardından kaçak yollarla Türkiye'ye akın akın giriş yapan Afgan mültecilere ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Faik Öztrak ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının yer aldığı bir video paylaştı. Resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda şu açıklamalara yer verildi:

“İLK YAPACAĞIMIZ İŞLERDEN BİRİSİ, SURİYELİLERİ KARDEŞÇE GÖNDERMEK OLACAK”

Kılıçdaroğlu: “Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi, Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Davulla zurnayla kendi ülkelerine göndereceğiz.”

“ÇIKTILAR, ‘EKONOMİ SIĞINMACILAR SAYESİNDE AYAKTA' DEDİLER”

Öztrak: “Genel Başkanımız, ‘Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sığınmacıları davul zurnayla, huzur içinde memleketlerine göndereceğiz' deyince önce çıktılar, ‘Ekonomi sığınmacılar sayesinde ayakta duruyor' dediler.

“BAZI ŞEHİRLERDE SANAYİYİ ONLAR AYAKTA TUTUYORLAR”

Özhaseki: “Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin, yüzbinlerce insan. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyorlar. Bunları kimse de gönderemez. İleri geri konuşuyorlar öyle, öyle bir şeyin olduğunu kimse düşünmesin.”

Öztrak: “Ardından Erdoğan çıktı, ‘Finansmanı iyi yönettiğimiz için mülteci almaya devam edeceğiz' dedi.”

“FİNANSMANI İYİ YÖNETMEK SURETİYLE BÜTÜN ADIMLARI ATACAĞIZ…”

Erdoğan: “Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor, bunu alıyor ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bütün adımları atacağız.”

“YOL GEÇEN HANI MI TÜRKİYE ERDOĞAN?”

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı: “'Yol geçen hanı' mı Türkiye Erdoğan? Sınırı koruyamadığını, Biden'a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun. Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez. Kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerde bulunduğunu söyle artık millete. Yine mi mal varlığınla tehdit edildin!”

“GENEL BAŞKANIMIZIN MÜDAHALESİ ÜZERİNE ÇARK ETTİ”

Öztrak: “Ama sonra genel başkanımızın müdahalesi üzerine çark etti. Saray ve sözcüleri, ‘Türkiye yol geçen hanı değil. Türkiye Avrupa'nın mülteci ambarı değil. Daha fazla göç kaldıramayız' demeye başladılar.”

“TÜRKİYE ELBETTE YOL GEÇEN HANI DEĞİL”

Erdoğan: “Türkiye elbette yol geçen hanı değildir. Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de yoktur.”

“TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİ YOK”

Ömer Çelik: “Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak, bu yükü kaldıracak bir kapasitesi yoktur.”

“TOPLAM SIĞINMACI SAYISI 7 MİLYONU AŞTI”

Öztrak: “Sonra da, ‘Türkiye sınırlarına hakimdir' diye böbürlenmeyi de ihmal etmediler. Türkiye'de kaçaklar dahil toplam sığınmacı sayısının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Sınırlara hakimseniz, kendi ifadenizle kaldırılmayacak seviyeye ulaşan bu sığınmacıların bu ülkede işi ne?” (Sınırlardan akın akın Türkiye'ye kaçak olarak giren mültecilerin görüntülerine yer verildi.)

“NE YAPTIKLARINI BİLMİYORLAR”

Kılıçdaroğlu: “Yönetemiyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Gerçekten de Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.”

EURO'YA MAHALLELERİ SATANLARIN HAZİN HALLERİ…”

CHP, videoyu, “Euro'ya mahalleleri satanların hazin halleri…” notu ile paylaştı.