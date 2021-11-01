Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zam tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz zammına ve LPG’ye 48 kuruşluk zam daha gelecek olmasına tepki gösterdi. Erdoğan’ın, ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşmeye göndermede bulundu: Ey gözleri Biden’a gülen...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay 93 kuruş zamlanan LPG’ye yaklaşık 48 kuruşluk zam daha gelecek olmasına tepki gösterdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi:

YÜZÜN BU ÜLKENİN EVLATLARINA HİÇ GÜLMEYECEK Mİ?

– Zamlar durmuyor. Ekim’de 93 kuruş zamlanan LPG’ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğalgaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! Ey gözleri Biden'a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?

İlginizi Çekebilir LPG'ye yüklü zam geliyor

İlginizi Çekebilir Doğalgaz zammı belli oldu