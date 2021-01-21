Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın ‘rastgele’ sözlerine videolu yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, “CHP sokaklarda rastgele çekilen fotoğraflarla milletimizi karamsarlığa sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Erdoğan'a yanıt verdi.

“GİDERİMİZ ÇOK, GELİRİMİZ HİÇ YOK”

Videoda esnafların seslerinden, yaşadıkları sorunlar yer aldı. Videoda yer alan kişiler ve olayların gerçek olduğu vurgulandı.

Esnaflar özellikle salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları şu sözlerle özetledi:

“Esnaf, esnaflığı sırtında taşıyor şu anda.”

“Belki birkaç gün sonra işletme iş yapmaz ise dükkanı komple kapatacağız.”

“İki ay mı, üç ay mı, dört ay mı, beş ay mı artık onu da bilemiyoruz.”

“Evimize ekmek almaya bile para bulamıyoruz şu anda. Zor durumdayız.”

“2.5-3 aydan beri siftah yapmıyoruz.”

“Belki birkaç gün sonra biz de kilitleyeceğiz (dükkanı).”

“Masrafları zor karşılıyoruz. Giderimiz çok, gelirimiz hiç yok.”

“Nasıl yapacağız, vergimizi nasıl ödeyeceğiz?”

“Dediler, ‘elektriği kesmeyeceğiz'… Recep Tayyip Erdoğan kendisi dedi, o da yok.”

“26 kişimiz var (çalışan) fakat bunu yarın dokuz kişiye düşüreceğiz.”

“Son çırpınışlarımız.”

“Bu ayın sonunda herhalde kapatırız (dükkanı). Vaziyet onu gösteriyor.”

“Bizi (esnafı) yalnız başımıza bıraktılar.”

“ESNAF BAKANLIĞI OLMALI”

Esnafların sorunlarını dile getirmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı konuşmadan bazı kesitlere yer verildi.

Esnafın sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, “Esnaf gerçekten korunmak isteniyorsa; onun beklentilerini, onun sorunlarını dinlemek zorundayız. Stopaj vergisi var, kalkması lazım. Beklentilerine cevap vermek zorundayız. Esnaf Bakanlığı… Esnaf Bakanlığı olacak ki, esnafın doğrudan doğruya muhatap olduğu, derdini anlatabileceği, çözmediği zaman da şikayet edebileceği bir makam olsun” ifadelerini kullandı.

“ESNAFTAN STOPAJ VERGİSİ KALDIRILMALI”

Videoda, esnaf için atılması gereken öncelikli adımlar ise şöyle sıralandı:

“Sicil affı gelmeli. Esnaftan stopaj vergisi kaldırılmalı. Pandemi kısıtlamaları bitene kadar icralar durdurulmalı. Esnaf Bakanlığı kurulmalı.”

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoya Erdoğan’ı etiketleyerek, “‘Rastgele…'” notunu düştü.

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