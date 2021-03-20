Kılıçdaroğlu’ndan ‘İstanbul Sözleşmesi’ tepkisi

Türkiye'nin, resmi adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına yönelik bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

“GECE YARISI KARARNAMESİYLE 42 MİLYON KADININ HAKKI ONLARIN ELİNDEN ALINAMAZ”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamayla karara tepki gösterdi, tüm kadınlara seslendi:

*Sevgili halkım; bir devlet, gece yarısı kararnameleriyle yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı, hukuku onların elinden alınamaz.

* Bu videomu izleyen bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum: Haklarınıza sahip çıkınız, hukukunuza sahip çıkınız, sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Çocuklarınızın, kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum.

*Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım.