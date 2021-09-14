Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’a tebrik telefonu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’ne layık görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, City Mayors Foundation (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor (Dünya Belediye Başkanı) organizasyonunda ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, aldığı ödül dolayısıyla Başkan Yavaş'a tebriklerini iletti.