Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hodri meydan: Herkes görecek!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın iki ay önce açılış adı altında miting yaptığı ve muhalefeti eleştirdiği Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda CHP'nin 4 Aralık mitingine valilikçe izin verilmemesine tepki gösterdi.

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Konuya ilişkin Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Mitingimizden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş.

* Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler.

* Ama bilmeleri gerekiyor. Biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz.

* Bu gelenekten geliyoruz. Hiç kimse meraklanmasın. Erdoğan da çok iyi öğrensin. Geliyor gelmekte olan.

Konuya ilişkin dün bir açıklama yapan Mersin Valiliği, CHP’nin Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapmasının hukuken mümkün olmadığını savunmuştu…

Oysa aynı meydanda iki ay önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplanan kalabalığa hitap ederek muhalefeti hedef almıştı.

Erdoğan şunları söylemişti:

* Ülkemiz maruz kaldığı saldırılara karşı dimdik ayakta kalmayı, bununla yetinmeyip siyasi, ekonomik, askeri olarak sınırları ötesinde geniş bir etki alanı oluşturmayı bunlara rağmen başarmıştır.

* Vesayetin koltuk değnekçiliğinden darbecilerin yoldaşlığına, teröristlerin destekçiliğinden emperyalistlerin figüranlığına ne ararsanız bunlarda, Bay Kemal de var. Tek olmayan yerli duruştur, milli duruştur, eser ve hizmet siyasetidir.

* Cumhur İttifakı olarak nasıl Türkiye'yi darbecilerden temizlediysek, terör örgütlerinin kuşatmasından çıkarttıysak, bölgesel bir güç haline getirdiysek, küresel sistemde söz sahibi yaptıysak inşallah bundan sonra çok daha fazlasını milletimize kazandıracağız.

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