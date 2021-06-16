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Kılıçdaroğlu’ndan Saltık’ın ailesine taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Güncellenme: 22:57, 16/06/2021
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Kılıçdaroğlu’ndan Saltık’ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık’ın Pendik’teki evine geldi.

Saltık’ın ailesine taziyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre kaldığı evden ayrıldı.

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