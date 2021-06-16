Kılıçdaroğlu’ndan Saltık’ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık&#8217;ın Pendik&#8217;teki evine geldi.. Saltık&#8217;ın ailesine taziyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre kaldığı evden ayrıldı.. İlginizi ÇekebilirHasan Saltık yaşamını yitirdi. İlginizi ÇekebilirHasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6490571}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kilicdaroglundan-saltikin-ailesine-taziye-ziyareti-6490571');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6490571,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kilicdaroglundan-saltikin-ailesine-taziye-ziyareti-6490571/","headline":"Ku0131lu0131u00e7darou011flu&#8217;ndan Saltu0131k&#8217;u0131n ailesine taziye ziyareti","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["bodrum","CHP","Kalp krizi","Kemal K\\u0131l\\u0131\\u00e7daro\\u011flu"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/16/iecrop/saltik1_18066430_16_9_1623873457-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-06-16 22:57:43","dateModified":"2021-06-16 22:57:43","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1261}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kilicdaroglundan-saltikin-ailesine-taziye-ziyareti-6490571/');