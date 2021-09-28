Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki: Haydi canım sizin milliyetçiliğinizden

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bilecik'te açılış töreninde yaptığı konuşmada, "‘Milliyetçiyim’ diyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Hepimiz milliyetçiyiz ya, bazıları bizden daha fazla milliyetçi olduklarını söylerler. O arkadaşlara sesleniyorum. Bunu Bilecik’te söylüyorum; burası kuruluşun ve kurtuluşun yeridir... Kalkacaksınız, ‘24 saat içinde Emevi Camisi’nde namaz kılacağız’ diyeceksiniz. Süleyman Şah türbesini kaçıracaksınız. Bayrağı indireceksiniz. Türkiye’ye gelip, ‘Ben milliyetçiyim’ diye geçineceksiniz! Haydi canım sizin milliyetçiliğinizden!" ifadelerini kullandı.

Kemal ATLAN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kanaat önderleri, STK temsilcileri ve muhtarlarla görüşmesinin ardından Bilecik Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı.

“BU TABLOYU DEĞİŞTİRECEĞİM”

Vatandaşların da katıldığı törende Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

*Biliyorum adalet istiyorsunuz. Bu kardeşinizin adalet konusunda ne kadar samimi olduğunu herhalde en iyi siz bilirsiniz. Eğer 450 km yürüdüysem adalet için yürüdüm, sizin için yürüdüm, Türkiye için yürüdüm.

*Var olan sorunların hepsini çözebiliriz. Kadınlara yönelik şiddet, kadınlara kalkan eli asla affetmeyeceğiz. Kadınlara yönelik şiddeti asla kabul etmiyoruz. Kadınların yaşadığı dramı çok iyi biliyorum. Eşi, oğlu kendisi işsiz, pazara gittiği zaman alışveriş yapamadığını biliyorum, bütün bu sorunları biliyorum. Bu sorunları aşacağız. Aşmanın anahtarı bende sizin elinizde. Sandık gelecek, sandığı açacaksınız. Oyunuzu kullanacaksınız. Yeni bir umudu yeşerteceğiz.

*Sevgili anne babalar, çocuklarınız üniversiteyi kazandı, hepiniz çok sevindiniz. Arkasından bir dert. Yurt sorunu var. 19 yıldır yurt sorununu çözemediler. Bütün anne babalara şikayet ediyorum. 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır yurt sorununu çözemediler. Benim Türkiye'deki bütün anne babalara sözümdür. İktidarımızda 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğim.

*83 milyon yurt dışındaki çiftçilere çalışıyoruz. Bu tabloyu değiştireceğim. Almanya bizi kıskanıyor diyeceksiniz ama biliyorum. Onların en büyük korkuları acaba iktidardan olur muyuz. Olacaksınız, gideceksiniz, milletin iktidarı gelecek. Biz yöneteceğiz.

*Sizin oyunuza değil, sizin sorunlarınıza, dertlerinize talibim.

“HAYDİ CANIM SİZİN MİLLİYETÇİLİĞİNİZDEN!”

*Özellikle de ‘milliyetçiyim' diyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Hepimiz milliyetçiyiz ya, bazıları bizden daha fazla milliyetçi olduklarını söylerler. O arkadaşlara sesleniyorum. Bunu Bilecik'te söylüyorum; burası kuruluşun ve kurtuluşun yeridir…Kalkacaksınız, ‘24 saat içinde Emevi Camisi'nde namaz kılacağız' diyeceksiniz. Süleyman Şah türbesini kaçıracaksınız. Bayrağı indireceksiniz. Türkiye'ye gelip, ‘Ben milliyetçiyim' diye geçineceksiniz! Haydi canım sizin milliyetçiliğinizden!

*İktidar olduğumuzda Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımız a götüreceğiz. O şanlı bayrağımızı orada dalgalandıracağız. Biz onlar gibi değiliz, söz verdik mi tutarız.

“HER ŞEYE ZAM GELİYOR, DAHA İYİ GÜNLERİNİZİ YAŞIYORSUNUZ”

*128 milyar doları 83 milyonun ortak sorması lazım. Her şeye zam geliyor. Daha iyi günlerinizi yaşıyorsunuz. Kış geldiğinde göreceksiniz. Bunlar iktidarda kaldığı sürece geçen her gün topluma maliyet daha fazla olacak. Bunların topluma maliyeti giderek artacak. O nedenle diyorum ki erken seçim yapın. Siz de kendinizi kurtarın. Bu milletin sırtına binmeyin. Zam, zam, zam…Nereye kadar zam yahu?

*Döviz bazında 5'li çeteye verilen bütün ihaleleri iptal edeceğim. Onların tamamını kamulaştıracağım. Dostlarımızla beraber yapacağız. Sülük gibi milletin kanını emenlerden hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Ben temiz siyaset istiyorum.

*Önümüzdeki seçimde 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidip sandıkta oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek.

VATANDAŞTAN PAZARDAKİ PAHALILIK İSYANI

Kılıçdaroğlu, Bozüyük ilçesindeki ziyaretleri kapsamında sanayi esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, sokakta pazara giden bir kadınla karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun “Neler alacaksın?” diye sorduğu kadın, cüzdanını göstererek, “Bu doluysa, bu (poşet) dolar. Bu (cüzdan) boşsa, bu (poşet) yarım dolar” dedi. Cüzdanında 150 lira parası olduğunu belirten kadın, “20 senedir bunun kahrını çekiyoruz. 20 senedir ne yaptığını, ne ettiğini siz biliyorsunuz. Artık gömün şunu. Bizler oyumuzu verirsek aşağı düşer” dedi.

Bir başka kadın vatandaş ise, “200 lira verdik çantayı dolduramadık” diye sitem etti. Dertli kadın, “EYT çıksın istiyoruz. Eşim emekli. Bir sürü vergi kesiliyor. Elimize o kadar maaş geçmiyor. Şikayetlerimizi dinleyen yok” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALAN SÖZLERE VATANDAŞTAN TEPKİ

Diğer vatandaş ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt bulamadığı için ‘barınamıyoruz’ eylemi gerçekleştiren öğrencileri hedef aldığı sözlere tepki göstererek, “Sadece sarayda oturmasını biliyor. Televizyonlara çıkıyor, fakirlik yok diyor. Nasıl fakirlik yok? Öğrenciler kan ağlıyor. Gezi olaylarında şeylermiş diyor…Gez bakalım içlerine, bir gir içlerine, ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye sor” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Semih Şahin ile makamında görüştü.