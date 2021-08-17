Kılıçdaroğlu’ndan sığınmacı tepkisi: İmza atamayacaksın Erdoğan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan göçü için "Gerekirse Taliban'la bizzat ben görüşürüm" diyen Cumhurbaşkan Erdoğan'a tepki gösterdi: Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Taliban’la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir” ifadelerini kullanmıştı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

* Avrupa liderleri “Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz” demeye başladılar.

*AB neden İran'la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet' der mi?

*Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban’la konuşacağım diyor. Afganistan'la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran'dan geliyor, İran yerine neden Taliban'la konuşuyorsun?

* Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!

Avrupa liderleri “Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz” demeye başladılar. AB neden İran'la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet' der mi? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 17, 2021