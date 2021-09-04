Kılıçdaroğlu’ndan Sivas Kongresi mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Sivas Kongresi’nin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Milletimizin bağrından çıkan Kuvayi Milliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”