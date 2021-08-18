Kemal Kılıçdaroğlu: Bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe giremeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Afgan mülteciler konusundaki açıklaması sonrası, sosyal medya hesabından "Tüm taraflara hatırlatıyorum: Bizler, halkımızın taleplerine hizmet etmekle mükellefiz. Ve halkımızın talebi nettir: İster yazılı ister sözlü, bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe giremeyecek" paylaşımı yaptı.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir ‘anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” açıklamasında bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklama üzerine sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşımlarda bulundu

“BİR DAHA ASLA BÖYLE ANLAŞMALAR YÜRÜRLÜĞE GİREMEYECEK”

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Birçok ülke ‘Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız’ açıklaması yapıyor. Batı Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri… Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye'den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda, hiç konuşulmamış(!)

*Nedense tam da o toplantıdan sonra on binlerce Afgan sığınmacı ülkemize yöneldi… Tüm taraflara hatırlatıyorum: Bizler, halkımızın taleplerine hizmet etmekle mükellefiz. Ve halkımızın talebi nettir: İster yazılı ister sözlü, bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe giremeyecek!

Kılıçdaroğlu aynı açıklamayı İngilizce olarak da yayınladı.