Kılıçdaroğlu’nun 6 vaadi kampanyaya dönüştü: Kaybettiğini yerine koyma vakti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gençlere verdiği 6 vaat, “Telafi edeceğiz! Kaybettiğini yerine koyma vakti” kampanyasına dönüştü. Partinin hazırladığı ilanlar, Türkiye genelinde billboardlara çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kampanyası kapsamında ilk adım olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce bir video çekerek açıkladığı gençlere yönelik 6 vaadi, Türkiye genelinde billboardlara çıktı. “Telafi edeceğiz! Kaybettiğini yerine koyma vakti” sloganıyla çıkılan reklam kampanyasının halkın görüşleri alınarak belirlendiği ifade edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan araştırma raporlarında insanların AKP iktidarının açtığı hasarların uzun yıllar telafi edilemeyecek kadar büyük olduğu düşüncesinde olduğunun görülmesi üzerinde bu kampanyanın yapılması kararı alındığı belirtildi. Vatandaşın bu endişesine yönelik yapılan çalışmaların reklam kampanyasının omurgasını oluşturduğu kaydedildi.

CHP'NİN GENÇLERE VAATLERİ

İşte CHP'nin gençlere yönelik 6 vaadi:

* Gençler, ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek. Yeni telefonlarını yarı fiyatına alacaklar.

* Hiçbir genç, KYK borcunu işe girmeden geri ödemeyecek. Öderken de asla faiz vermeyecek.

* Üniversiteli gençlere, kültür-sanat etkinliklerine katılsınlar diye, her yıl içine 1000 TL yüklenmiş kart verilecek.

* Torpilin kaynağı olan mülakatla işe alım kalkacak. Kamuya personel alırken yoksul ailelere öncelik tanınacak.

* Gençlere pasaport ücretsiz olacak. Yurt dışına çıkarken ödedikleri harcı da artık ödemeyecekler.

* Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV kalkacak. Hayalini kurdukları arabaya, yarı fiyatına sahip olacaklar.

İlginizi Çekebilir Tarifeli yolcu uçağında Kılıçdaroğlu şaşkınlığı