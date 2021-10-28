Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Bayramı paylaşımında güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. 1920 yılında TBMM binasının yapılışının canlandırıldığı videoyu Kılıçdaroğlu, "O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız" mesajıyla paylaştı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, videoyu, “O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız” mesajıyla paylaştı.

“DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN TÜRKİYEM”

Videoda, 1920 yılında ilk TBMM binasının yapılışı canlandırılırken, videonun sonunda Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri yer aldı:

* 1920’de kurulan ilk meclisimizin çatısına herkes bir kiremit koydu. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, ayrısı gayrısı olmadan yediden yetmişe emeğini, umudunu koydu oraya ve bu memleket işte o çatının altında kuruldu.

* O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Çok daha güçlü bir Türkiye için güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. Doğum günün kutlu olsun Türkiyem.