Kılıçdaroğlu’nun halasının cenazesi Tunceli’ye götürüldü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Tunceli'ye götürüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Güllü Özdoğan, dün 82 yaşında hayatını kaybetti. Özdoğan’ın cenazesi bugün Ataşehir’de bulunan Mustafa Kemal Cemevi’ne getirildi. Cenaze törenine Özdoğan’ın ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.
Güllü Özdoğan’ın cenazesi, namazın ardından memleketi Tunceli’nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilmek üzere yola çıktı. DHA