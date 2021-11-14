Kılıçla katledilen Başak, öldürüldüğü alanda çiçeklerle anıldı

Ataşehir'de yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz, katledildiği alanda çiçeklerle anıldı.

Sozcu.com.tr

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Ataşehir’de yolda yürüdüğü sırada, hiç tanımadığı Can Göktuğ B.’nin kılıçlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz için, bugün katledildiği Karanfil sokakta anma gerçekleştirildi. Barbaros Mahallesi sakinleri ve bir grup kadın örgütü, Cengiz’in katledildiği yere fotoğraflarını koydu, çiçekler bıraktı.

“BAŞKA BAŞAKLAR VE SEVENLERİ BU ACI BEDELİ ÖDEMEMELİ”

25 Kasım Kadın Platformu sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sorunlara sahip çıkmamız, çözüm bulmamız veya buldurmamız, sorunumuz sonuçlanana kadar takip etmemiz, taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Çünkü ateş, sadece düştüğü yeri değil, vicdan sahibi hepimizin yüreğini dağlıyor. Daha çok farkında, daha duyarlı daha hassas olmaya ve davranmaya ihtiyacımız var.

Zamanında ve gereğinde üstümüze düşeni layıkıyla yapma iradesini gösteremezsek, şikayet ya da zorluğumuzun peşinden koşmazsak, keşkelerimiz, pişmanlıklarımız, kayıplarımız ne yazık ki hiç bitmeyecek. Bulunduğumuz şu noktada daha iyi bir toplumda yaşayabilmemiz için evlatlarımızın kaldırımlarda özgürce yürüyebilmeleri için hepimize sorumluluk düşüyor. Başak için artık çok geç ama başka Başaklar ve sevenleri bu acı bedeli ödememeli”

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