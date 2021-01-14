Kiptaş’ta kasa boşaltma operasyonu: AKP’nin oylarıyla yüzlerce milyonluk kamu zararı oluştu

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının son bileşimi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan oturumda, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, geçtiğimiz dönem İBB şirketi KİPTAŞ'ın genel müdürü olan şu anki Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın aralık ayında mecliste yaptığı konuşmada gündeme getirdiği şirketin bugünkü yönetimi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

Balyalı eleştirileri yanıtlarken AKP döneminde 2016 yılında Kiptaş'ın Başakşehir'de 300 milyon TL'ye aldığı arsanın satış sürecinde yaşanan skandalı da kamuoyuna açıkladı.

“İNSANIN AĞZININ AÇIK BIRAKACAK TÜRDEN”

Balyalı, yapılan işlemlerin insanın ağzını açık bırakacak türden olduğunu ve tam bir “kasa boşaltma” hareketi olduğunu vurguladı. Yüzlerce milyon liralık işlemde bulunulan bu arsanın 23 Haziran 2019 seçimleri sonrasında AKP grubunun teklifi ve oylarıyla “yeşil alan” ilan edildiğine de dikkat çekerek “Geçmişte bu alanın alım ve satımından dolayı da AKP'li meclis üyelerinin teklifiyle yaklaşık 600-700 milyon TL'lik bir kamu zararı oluştu” dedi. Balyalı süreci şöyle özetledi:

“ARSA 4 GÜNDE EL DEĞİŞTİRİYOR”

*Başakşehir 659 ada 1 parsel ve 660 ada 2 parsel, KİPTAŞ tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde birbiriyle bağlantılı grup şirketleri olan 3 ayrı firmadan satın alınıyor. Yapılan inşaatlar sonrasında 33 milyon kar elde etmeyi amaçlıyor. Makul bir iş gibi gözüküyor. Ama detayları incelediğimizde tam bir kasa boşaltma hareketi karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

*Arsayı satan grup şirketler hakkında, geçmişte hepimize geçmişte kötü günler yaşatan adını ağzıma almayacağım o malum yapıyla yakından ilişkili olduğuna dair haberler okuduk. Bu şirket, 78 bin 775 metrekare büyüklüğünde olan arsanın yarı hissesini KİPTAŞ'a sattığı 11 Ocak 2016 tarihinden sadece 4 gün önce 7 Ocak 2016 tarihinde satın almış.

*Kiptaş bu arsayı almak için o kadar heyecanlıymış ki şirket arsayı daha satın almadan 9 gün önce yani 29 Aralık 2015 tarihinde bu arsayı satın almak için yönetim kurulu kararı çıkarmış.

“ARSAYI ALMADAN ÖDEME YAPILDI”

Balyalı, Kiptaş'ın 39 milyon TL'lik ilk ödemenin de firma arsayı satın almadan önce yapıldığını, ödemelerin geri kalan kısmı için 11 Ocak 2016 tarihine 68 milyon TL'lik günlük çekle beraber vadeli çekler verildiğini anlattı.

“İBB'NİN KASASINA PARA AKTARILIYOR”

Balyalı, Kiptaş araziyi satın aldıktan sonra yaşananları da şöyle aktardı:

*KİPTAŞ bu arsada ‘Başakşehir Hoşdere' projesi tasarlıyor. Maketini yaptırıyor. Proje bedeli ve inşaat harçları olarak Başakşehir Belediyesi'ne 17 milyon 500 bin TL ödüyor. Arsanın maliyeti 317 Milyon 500 bin TL'ye yükseliyor.

*Sonra yerel seçim sürecine kadar hiçbir şey yapılmıyor. Yerel seçim yaklaşırken muhtemelen İBB'nin kasasında para olmadığı için KİPTAŞ bu arsayı kasasında para olan bir diğer İBB iştiraki İMAR A.Ş.'ye 315 milyon TL'ye zararına satıyor. İMAR AŞ, KİPTAŞ'ın satış kararı aldığı tarihten 2 gün önce 19 Aralık 2018 tarihinde bu arsa için 280 milyon TL ödeme yapıyor.

*Aynı gün bu paranın 270 milyon lirası, İBB'den 109 milyon lira alacağı olmasına karşın kar dağıtımı adı altında İBB'ye ödeniyor. Eski İBB yönetiminin parayı almakta o kadar aceleci davranmışlar ki KİPTAŞ'tan İMAR A.Ş'ye tapu devrini bile yapmıyorlar. Yönetime geldikten sonra biz 11 Aralık 2019 tarihinde tapu devrini yapmışız. Yeni KİPTAŞ yönetimi tapu için 2 milyon 710 Bin TL tapu harcı, 18 milyon KDV ve Kurumlar Vergisi ödemek zorunda kaldı.

“YEĞENİN ŞİRKETİNE VERİLDİ”

Balyalı, Zeytinburnu Loca Mahal projesiyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaparak bu projenin İsmet Yıldırım'ın dayısının oğlunun firmasına verildiğini söyledi.

Balyalı, “Peki yeğeninizin firmasına bu inşaat işini verirken ne kadar teminat aldınız? Bu tip inşaat işlerinde alınan teminat oranı yüzde 6'dır. KİPTAŞ'ta pek çok inşaat ihalesinde böyle yapmış. Ancak sadece yeğene verilen Loca Mahal projesinde yüzde 1,5 oranında teminat alınmış. Bu işten KİPTAŞ 65 milyon TL zarar etmiştir ve bizim yönetimimiz borcunu ödemiştir” dedi.

Aynı firmanın bugüne kadar KİPTAŞ'tan 20 ayrı ihale daha aldığını açıklayan Balyalı “Bu işlerin fiyatı 2020 Kasım tarihine göre güncellemesiyle birlikte toplam bedeli 856 milyon TL'dir. Ortaklı işler olması dolayısıyla ilgili firmanın payı da 621 milyon TL'dir” diye konuştu.

“ÇANAKKALE’DE DEVRE MÜLK”

Kiptaş'ın 2009 yılında 90 milyon TL'ye satın aldığı Beykoz'da bulunan özel orman arazisinin 267 bin metrekarelik kısmını bir vakfın özel okuluna aylık 20 bin TL gibi komik bir rakamla kiralandığına da dikkat çekti. Süleymaniye'deki kentsel dönüşüm projesi için Katarlılardan avans olarak alınan 50 milyon TL'nin seçim döneminde başka projelerde kullanıldığını vurguladı.

Çanakkale'de devre mülk yapmak için Kiptaş'ın aldığı araziye 17 yıl boyunca hiçbir şey yapılmadığını anlatan Balyalı, arazinin üzerinde haciz olduğu gibi bir kısmının da 1. derece arkeolojik sit alanı olduğunu söyledi. Balyalı “Truva kazılarını yeniden mi yapacaktınız? Arkeolojik sit alanı olan araziyi niye aldınız?” diye sordu.

“VAKIFLARA AL GÜLÜM-VER GÜLÜM SATIŞ”

Balyalı, KİPTAŞ'ın son 10 yılda TÜRGEV ve TÜGVA başta olmak üzere birçok vakfa ve derneğe 18 ayrı gayrimenkul sattığını da söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

*Bu arsaların satıldığı günkü toplam bedeli 98 milyon TL'dir. Bu satışı yapılan arsaların çoğu İBB'den satın alınmış. Yani araya KİPTAŞ konularak hülle yapılmış. Arsalar ihaleyle satılmış ama ihalelere katılanlar hep tanıdık isimler olmuş.

*Yani ‘al gülüm ver gülüm' olmuş. Aynı şey kiralamalar için de geçerli. Orada da vakıf yurdundan okuluna kadar ne isterseniz var. Hatta KİPTAŞ yönetimi satın aldığı bir arsayı halı saha olarak bile kiraya vermişler.

*Kiralamalarda da yine aynı vakıf ve derneklere rastlamak da şaşırtıcı olmadı. KİPTAŞ tarafından 93 milyon TL'ye satın alınan 8 adet arsası da KDV hariç aylık sadece 48 bin 216 TL bedelle bu vakıf ve derneklere kiraya verilmiş.

“1331 DEĞİL 514 KONUT”

Balyalı, eski Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım'ın diğer iddialarına da şöyle yanıt verdi:

“KİPTAŞ envanterinde bize ‘sat diye bırakılan' 1331 konut yok. Biz göreve geldiğimizde envanterimizdeki konut sayısı sadece 514. Bunların tamamı da kendi projesi içinde satılamamış atıl kalmış konutlardı. 1 milyon metrekare arsa da yoktu. Kiptaş envanterine göre elde toplam alanı 592 bin 796 metrekare olan 104 arsa vardı. Bunların da sadece birkaç tanesi proje üretebilecek durumdaydı ve bu arsaları siz bu dönem kendi ellerinizle yeşil alan yaptınız.”

“GÖREVİ BIRAKIRIM”

Balyalı'ya yanıt veren Yıldırım “Dayı oğluma verilmiş bir ihale varsa belediye başkanlığını bırakırım” dedi. Yıldırım, “Siz Kiptaş'ı anlayamazsınız. Kiptaş'ın halk nezdindeki itibarını düşürüyorsunuz. İddialarınızı ispat edin. Mal bulmuş mağribi gibi 10 dakika anlatıyorsun. Beni dinleseydin de tek tek izah etseydim. Elinizde belge varsa mahkemeye gidin” dedi.

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