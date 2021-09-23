Kiralardaki artış durdurulamıyor: 15 metrekarelik tek kişilik odalar bile aylık bin 450 TL

Yüksek kiralar, yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte özellikle üniversite öğrencilerini ve binbir zorlukla çocuklarını okutmaya çalışan velileri kara kara düşündürüyor. İnternette yer alan ilanlar ise vahim tabloyu gözler önüne seriyor. İstanbul’da sıvasız, yıkılmaya yüz tutmuş evlerin kiraları bin TL’yi, 8 kişi paylaşımlı odalar bin 200 TL’yi, 15 metrekare tek kişilik odalar ise bin 450 TL'yi bulmuş durumda.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Devletten aylık 650 TL burs ya da kredi alan üniversite öğrencileri barınma sorununu kamuoyunun gündeminde tutmaya ve hükümet yetkililerinin bu soruna kulak vermesi için sokaklarda, banklarda, parklarda yatmaya başladı.

İnternette yer alan ilanlar ise kiralardaki yüksek seviyenin geldiği son durumu gözler önüne seriyor. Devlet yurtlarındaki kapasitenin yetersiz olması nedeniyle özel yurtlara, kiralık apart ya da dairelere yönelmek zorunda kalan öğrencilerin günlerinin çoğunu bakarak geçirdikleri ilanlar, “Gençlere reva görülen bu mu?” dedirtiyor.

BODRUM KATTAKİ DAİRE FİYATLARI TAVAN YAPTI: BİN 700, BİN 600 TL…

İstanbul Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde 1+1 ve zemin katı, ışık almayan bir dairenin aylık kirası bin 600 TL. Evin balkonu yok ve eşyasız durumda. Ayrıca eve çıkabilmek için de bin 300 TL depozito isteniyor.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde de 1+1 ve bodrum katı bir dairenin kirası bin 700 TL. Işık almayan bu dairenin diğerinden tek farkı ise eşyalı olması.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 1+1, bodrum katta, adeta bir eşya deposunu andıran daire için ise aylık bin TL kira isteniyor. Hiçbir eşyası olmayan bu eve çıkabilmek için de bin TL depozito ücreti ödemek gerekiyor.

SIVASIZ, YIKILMAYA YÜZ TUTMUŞ EVLERİN KİRASI BİLE BİN TL

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki kiralık ev ilanı ise görenleri hayrete düşürecek cinsten. Duvarları çatlak, kısım kısım dökülmüş, dış sıvası olmayan, yıkılmaya yüz tutmuş daire için istenen aylık kira bin TL. Eşyasız, sobalı bu “harabe” eve çıkmak için bin TL depozito isteniyor.

ISITMASI DAHİ OLMAYAN DAİRELER VAR

Bağcılar’da benzer başka daireler de var. Barbaros Mahallesi'nde yüksek giriş, adeta depoyu andıran 1+1 dairenin aylık kirası bin TL. Isıtması dahi olmayan bu ev için de bin 100 TL depozito ücreti isteniyor.

15 METREKARE DAİRENİN KİRASI BİN 450 TL

Üsküdar Murat Reis Mahallesi'nde de stüdyo (1+0), 15 metrekare odanın kirası bin 450 TL. Eşyasız bu oda için 500 TL depozito isteniyor.

Kağıthane Sultanselim Mahallesi’ndeki stüdyo (1+0), 18 metrekare odanın kirası ise bin 50 TL.

PAYLAŞIMLI ODALARIN KİRASI BİN 200 TL OLDU, ÖĞÜN BAŞI İSE 20 TL

Şehir merkezine uzak olması ve evin durumuna göre çok fahiş miktarda istenen kiralar nedeniyle öğrenciler başka bir alternatif olarak paylaşımlı odalara yönelmek zorunda kalıyor. Ancak bu odaların fiyatları da, devletten ayda 650 lira alan öğrencileri zorlayacak seviyede.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde 6-8 kişilik paylaşımlı odaların aylık kirası bin 200 TL. Ayrıca kahvaltı ve akşam yemekleri de ücretli. Bir kişinin öğün başı ödemesi gereken ücret ise 20 TL. Banyo ve tuvaletler de ortak kullanılıyor.

SURİYELİ AİLELERE ÖZEL KİRALIK DAİRELER VAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve özellikle üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşarken internette, “Suriyeli aileye kiralık daire” şeklinde özel ilanların olduğu da görülüyor. Örneğin; Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde Suriyeli aileler için ilana çıkartılan 1+1 dairenin aylık kirası bin 500 TL.