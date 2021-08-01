Kiralık uçakla Rus pilotlarla bu iş olmaz

42 yıllık pilot Suat Al 600 orman yangınına müdahale etti. Al: "Kiralık uçaklarla, Rus pilotlarla bu iş olmaz. Risk almamak için 100 metreden su atıyorlar. Helikopter de yangın söndüremez, boşuna kira ödeniyor" dedi.

EMIN ÖZGÖNÜL

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Türkiye'nin ilk yangın söndürme uçağı pilotu Suat Al, ‘hurda' denilen THK yangın söndürme uçakları için “Bakımını yapın, eksikliklerini giderin her tür hizmeti verir. Uçağın yaşı değil bakımı önemlidir” dedi. Al'ın açıklamaları şöyle:

Kiralık uçaklarla, Rus pilotlarla bu iş olmaz. Risk almamak için 100 metreden su atıyorlar. Helikopter de yangın söndüremez, boşuna kira ödeniyor. 1.5-2 ton su alır, yangın yerine gidene kadar da sızdırdığı için suyu azalır.

Orman yangınında en önemli konu erken müdahaledir. Yangın büyük mü küçük mü, duman arttı mı diye beklersen alevler her yeri kaplar söndürme şansı azalır. Yıllarca telsiz başında ‘Duman var' anonsu bekledim.

Türkiye'ye en az 15 uçak lazım. Kiralık değil satın alacaksın. Çanakkale, İzmir, Antalya, Muğla ve Gaziantep'te konuşlandırıp hazır bekleteceksin. Bugüne kadar kiralık yangın uçaklarına verdiğimiz para ile uçak fabrikası kurardık.