Kırmızı bültenle aranan IŞİD’li terörist sınırda yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 kişi Hatay sınırında yakalandı. Şüphelilerden birinin kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi olduğu belirlendi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımı şu şekilde:

* Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. pic.twitter.com/uc6gBoCJqg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021