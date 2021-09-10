Kırmızı bültenle aranan IŞİD’li terörist sınırda yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 kişi Hatay sınırında yakalandı. Şüphelilerden birinin kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımı şu şekilde:
* Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. pic.twitter.com/uc6gBoCJqg
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021