Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ilan edilir mi?

Kademeli normalleşme adımları ilan edilen sokağa çıkma yasağı Temmuz ayı itibariyle sona erdi. Son haftalarda görülen yüksek vaka sayısı ardından akıllara yeniden kısıtlamalar geldi. Pandemi nedeniyle kısıtlamalar geri gelecek mi sorusuna Bakan Koca, "toplumda kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak." yanıtını verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz aylarda sıkça uygulanan sokağa çıkma yasağı ve birçok kısıtlama yaz aylarının gelmesi ve aşılama çalışmalarına hız verilmesiyle gevşetildi. Son dönemde artan vaka sayısı yeniden “sokağa çıkma yasağı gelir mi?” sorusunu akıllara getirdi.

KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Toplumda pandemi nedeniyle kapanmaların olup olmayacağı sorusuna Bakan Koca, şunları söyledi:

* Toplumda kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Vatandaşımız kişisel tedbirlerini, kişisel güvenlik çemberini, klasik tedbirleri ve aşılarını yaptırıyor olmalılar. Toplumsal bağışıklık elde edilmedikçe, bizim bu salgının üstesinden gelmemiz kolay olmayacak. En az yüzde 70-80 oranında bu bağışıklığı sağlamamız gerekiyor.

* Nüfusun iki doz aşısını yaptırmış olan kişilerin oranı yüzde 59’a yaklaştı. En az bir dozunu yaptıranların oranı yüzde 66,5-67’ye ulaştı. Bu oranı yukarı doğru çekmemiz gerektiği ortada. Özellikle 60 yaş üzeri aşısız vatandaşımızın kalmamasını son derece önemsiyoruz. Hala yoğun bakımımızda ve vefat edenlerin yüzde 80 oranında 60 yaş üzeri olduğunu görüyoruz.

“TEDBİRLER DEVREYE GİREBİLİR”

* Özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı.

* Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu’nun da böyle bir gündemi söz konusu değil.