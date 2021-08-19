Kıskandığı eski eşini boğarak öldürdü

İstanbul Büyükçekmece’de 52 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından evinde kıskançlık bahanesiyle boğularak öldürüldü. Katil zanlısı eski eş polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

HABIP ATAM

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Olay, Dizdariye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dört çocukları olan Fatma İnan (52) ile Metin S. (56) çifti 2014'te boşanma kararı aldı. Ayrılan ikili bir süre sonra birlikte yaşama kararı aldı. Birlikte yaşayan ikili ve arasında sürekli tartışma yaşanıyordu. Gece 00.50'de arasında yeniden bir tartışma çıktı.

İddiaya göre Fatma İnan tartışma sırasında kocası tarafından boğularak öldürüldü. Durum polise bildirilince olay yerine ilçe ekipleri sevk edildi. Metin S. gözaltına alınırken, İnan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürerken, olayın kıskançlık sebebiyle yaşandığı öne sürüldü.