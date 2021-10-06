Kızılırmak nehrindeki işletmelerde hukuksuz devir: Halkın sahibi olduğu yerlere çökme derdindeler”

Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri kıyısındaki işletmelerin CHP’li belediyeden alınarak yıllardır tesislerin işletmeciliğini yapan özel şirkete yeniden verilmek istenmesine CHP’li Belediye Başkanı Celal Alper İbaş tepki gösterdi. Nehir kıyısında yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına kiralanan işletmelerin süresi bitmesine rağmen hukuksuz bir şekilde belediyenin elinden alınmaya çalışıldığını belirten Başkan İbaş, “Avanos halkının sahibi olduğu bu yerlere bir şekilde çökme derdindeler” dedi.

Müslüm EVCİ

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Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Kızılırmak nehri etrafında mülkiyeti hazineye ait 122 ada 1-2-3-11-12 parsel, 27 ada 45 parsel,16 ada 1-5 parsel devletin hüküm ve tasarrufu olan tapulu 160,215 metre kare taşınmaz sosyal donatı alanı olarak Avanos Belediyesi tarafından işletilmesi ve işlettirilmesi için 8 Mart 2007 tarihinde Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi arasında 10 yıllık protokol imzalandı. Bu süre içerisinde bu alana 5 adet işletme yapıldı. O dönemde bu 5 işletmeden 4’ünün ihalesini ise dönemin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Körükçü’nün kardeşinin şirketi aldı.

PROTOKOL BİTMESİNE RAĞMEN TAHLİYELER GERÇEKLEŞMEDİ

1 Mart 2017’de kira sözleşmesinin bitmesine rağmen yap-işlet-devret modeliyle işletilen 5 işletmenin tahliye edilmemesi üzerine Avanos Belediyesi 8 Mart 2017’de Avanos Kaymakamlığı ile 2886 sayılı devlet ihale kanununun 75. Maddesini yerine getirmesi için başvuruda bulundu. Bunun üzerine işletme sahipleri ise, Avanos Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tahliyelerin tedbiren durdurulması kararını aldırdı. Bunun üzerine Avanos Belediyesi ise Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ankara 15. Hukuk Dairesi 29 Nisan 2021 tarihinde Avanos Belediyesi lehine kesin kararı vererek tahliyelerin devam etmesi kararını vermesine rağmen işletmeler tahliye edilmedi.

TAHLİYE ERTELENDİ

27 Temmuz 2021 tarihinde ise Avanos Kaymakamlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ve Nevşehir Valiliği değerlendirmesi ile ilgili taşınmazların hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmeliğin 89. Maddesi gereğince 31 Aralık 2021 tarihine kadar ilgili 5 iş yerinin tahliyesinin ertelendiğini Avanos Belediyesi’ne bildirdi.

İL ÖZEL İDARE ARACILIĞIYLA PARSELLERİN KİRALANMASI İÇİN YETKİ VERİLDİ

Hukuki sürecin düğüm haline geldiğini belirten CHP'li Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Nevşehir Valisi'nin İl Genel Meclisi'ne geçtiğimiz ay bir ek gündem maddesi önergesi vererek, özel idare aracılığıyla parsellerin kiralanması için yetki istediğini belirtti.

“BURAYA ÇÖKME DERDİNDELER”

“Milli Emlak tahliyeleri gerçekleştirmeden, özel idare buraları kiralamak için yetki aldı” diyen Başkan İbaş, “Burada yetki bizde olmasına rağmen CHP'li belediyeler para kazanmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Burada yapılan tamamen hukuksuz. Buradaki hukuksuzluktan dolayı 15 milyona yakın kaybımız var. Burada bürokratlara da baskı yapılıyor ve bürokratlarda hukuksuzluğa göz yumuyorlar. 2007 yılında buralar protokolle kiralanırken 4 işletmenin ihalesini dönemin AKP'li Avanos Belediye Başkanı Mustafa Körükçü'nin kardeşi almıştı. Belediye bize geçince her türlü zorluğu ve hukuksuzluğu yapıyorlar. Avanos halkının sahibi olduğu bu yerlere bir şekilde çökme derdindeler. Bu olayı tüm Avanos halkı da biliyor” şeklinde konuştu.

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