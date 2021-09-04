Kızına destek olmak için girdiği YKS’yi kazandı

Sakarya'da kızına destek olabilmek amacı ile YKS’ye hazırlanan baba Murat Sarıgedik, girdiği sınavı kazandı.

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Sakarya’da 12. sınıf öğrencisi Meva Sarıgedik bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) babası Murat Sarıgedik ile birlikte aynı okulda girdi.

YKS'yi kazanan öğrenci Meva Sarıgedik Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne yerleşirken, veli Murat Sarıgedik ise bu sınava hazırlık sürecinde kızına destek olabilmek amacıyla YKS'ye hazırlanıp sınava girdi.

BABA DA SINAVI KAZANDI

Baba Sarıgedik, Adapazarı Meslek Yüksekokulu Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü kazandı. Baba Murat Sarıgedik, “Bu zorlu süreçte bizi her adımda destekleyip yakından takip ederek başarıya ulaşmamızı sağlayan başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen tüm okul kadrosuna teşekkür ederiz” dedi. İHA

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