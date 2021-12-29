KLİMİK duyurdu: ABD’de izolasyon 10 günden 5 güne indirdi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 ile enfekte veya temaslı kişiler için yeni bir izolasyon ve karantina rehberi yayımladığını duyurdu. Rehber, önerilen izolasyon süresini 10 günden 5 güne indirip takip eden 5 gün başkalarının yanında maske takmak olarak düzenlendi.

Latif SANSÜR

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KLİMİK, ABD CDC'nin karantina rehberiyle ilgili yeni düzenlemeyi kamuoyu ile paylaştı. Rehber, Covid-19 ve Omicron varyantı hakkında şu anda bilinen veriler göz önüne alındığında, CDC asemptomatik Covid-19'lu kişiler için önerilen izolasyon süresini 10 günden 5 güne indirip takip eden 5 gün başkalarının yanında maske takmak olarak düzenledi.

Bu değişiklik, SARS-CoV-2 bulaşmasının çoğunlukla hastalığın erken evrelerinde, genellikle semptomların başlamasından 1-2 gün önce ve 2-3 gün sonra meydana geldiğini gösteren bilimsel verilen tarafından destekleniyor. Bu nedenle, testi pozitif çıkan kişiler 5 gün izole edilmeli. Eğer o sırada hiçbir belirti göstermiyorlarsa, başkalarına bulaşma riskini en aza indirmek için 5 gün maske takmaya devam edebilirlerse izolasyondan çıkabilir.

3. DOZ AŞI HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

Güney Afrika ve Birleşik Krallık'tan elde edilen veriler, iki doz mRNA aşısının infeksiyona karşı aşı etkinliğinin yaklaşık yüzde 35 olduğunu gösterdiği hatırlatılarak, “Bir takviye Covid-19 aşısı, aşının enfeksiyona karşı etkinliğini yüzde 75'e geri yükseltmektedir. Covid -19 aşısı, ciddi hastalık, hastaneye yatış ve Covid -19'a bağlı ölüm riskini azaltır. CDC, 5 yaş ve üzeri herkes için Covid -19 aşısı, 16 yaş ve üzeri herkes içinse takviye doz aşıları kuvvetle tavsiye etmektedir. Aşı kendinizi korumanın ve COVID-19'un toplum üzerindeki etkisini azaltmanın en iyi yoludur” denildi.

İŞTE YENİ KURALLAR

Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler için; aşı olsun olmasın herkes için geçerli olmak üzere şu kurallar belirlendi:

* 5 gün evde kalın.

* Hiçbir semptomunuz yoksa veya semptomlarınız düzelmişse 5 gün sonra evden çıkabilirsiniz.

* Başkalarının yanında 5 gün daha maske takmaya devam edin.

* Ateşiniz varsa, ateşiniz geçene kadar evde kalmaya devam edin.

Covid-19'lu biriyle temas etmiş kişiler için;Takviye doz aşısını olanlar veya son altı ay içinde ilk iki Pfizer veya Moderna aşılarını tamamlayanlar veya son iki ay içinde tek doz J&J aşısını olanlar için geçerli olmak üzere:

* Temas sonrası evde karantinaya gerek yok.

* Başkalarının yanında 10 gün boyunca daima maske takın.

* Belirtiler ortaya çıkarsa veya temastan beş gün sonra test yaptırın.

Hiç aşı olmayanlar veya takviye doz süresi geçtiği halde henüz olmayanlar için geçerli olmak üzere:

* Beş gün evde karantinada kalın ve sonraki beş gün daha başkalarının yanında maske takmaya devam edin.

* Karantinada kalamıyorsanız başkalarının yanında 10 gün maske takın.

* Belirtiler ortaya çıkarsa veya temastan beş gün sonra test yaptırın.

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