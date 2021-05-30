Kocaeli esnafı: Helallik yok. Kendileri sefa sürüyorlar!

CHP Kocaeli il Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il ve ilçe yöneticileri, Derince Yenikent Mahallesi’nde, esnafın sorunlarını dinledi. Kocaeli’nde esnaf, pandemi döneminde destek alamadıklarını ancak buna rağmen fatura, kira, vergi, stopaj gibi giderleri ödemeye çalıştıklarını söyledi.

GİDERLERİ ÖDÜYORLAR

CHP'li heyetin esnaf ziyaretinde, terziden kasaba, çay ocağından bakkala, lokantadan emlakçıya kadar birçok esnafın destek alamamaktan şikayet etti. Yenikent esnafı, pandemi döneminde dükkanları kapalı kalmasına rağmen fatura, kira, vergi, stopaj gibi giderlerini ödemek zorunda olduklarını söyledi.

HELALLİK İSTEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Hükümetin açıkladığı destek hibelerine başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirten esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helallik istemesine de tepki gösterdi.

“BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKIYOR POŞETLERİNİ BIRAKIYORLAR”

CHP’li heyetin ziyaretinde sıkıntılarını dile getiren bir kasap esnafı, veresiye defterinin sürekli arttığını belirterek “Ben 25 yıllık esnafım. Günde buraya 50 kişi geliyorsa en az 15 tanesi bakiye yetersizliği nedeniyle poşetlerini bırakıp gidiyor. Kredi kartıyla, 1.5 yıldır insanlar cebinden yiyor. Destek veriyoruz diyorlar, kime veriliyor, kim alıyor belli değil. Veresiye yazıyoruz. Çünkü milletin durumu yok, alamıyor. Mahalle kasabıyız. Burada 10 tane kasap var. Hepsinde de veresiye defteri var. Gün geçtikçe de artıyor” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK ESNAF BİTTİ”

Yenikent'tek bir lokanta işletmecisi ise, “20 ay oldu. Bazı esnafı göklere çıkartıyorlar, bazısı ise çöktü. Küçük esnaf bitti. Niye bu mekan böyle olsun? 30 tane masa var. Her masada bir kişi oturtabilirdim. Korona burada mı ürüyor. Corona buradan oluyorsa hem komple kapatalım gidelim. 30 tane çalışan var burada.15'i çalışmıyor. Destek var diye söylüyorlar ama bir şey görmedik. Televizyonda var, icraat yok. Helallik yok, kendileri sefa sürüyorlar” diye konuştu.

“HÜKÜMETE TEŞEKKÜR EDİYORUM BİZ BU HALE GETİRDİKLERİ İÇİN”

Pandemi döneminde 10 yıldır işlettiği dükkanını kapatmak zorunda kalan 20 yıllık bir esnaf da, “Mevcut hükümete teşekkür ediyoruz, bizi bu vaziyete getirdikleri için. Emekli maaşımızla geçinmeye çalışıyoruz” dedi.

“BATTINIZ, ALIN ÜÇ KURUŞ DİYEN YOK”

Eğlence sektörünün durması ile en büyük darbayi alanlardan olan müzisyenlerin durumunu, müzik aletleri satışı yapan bir esnaf şu sözlerle aktardı; “Birçok alanda destek var. Ama ney yazık ki bize herhangi bir ödeme ya da siz; ‘müzik esnafısınız zaten battınız alın 3 kuruş’ diyen hiç kimse yok.”