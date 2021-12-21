Kocaeli ve İstanbul’da 159 adet taşınmaz kiraya verilecek

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de bulunan 159 adet taşınmazı kiraya verecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 5 Ocak 2022 günü saat 10.30’da Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen kişi/tüzel kişi veya yetkilisinin istenilen evrakları en geç 4 Ocak 2022 günü saat 14.30’a kadar İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir.

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