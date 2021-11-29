Kocaeli’de fırtına 7 tekneyi batırdı
Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları hasar gördü, İzmit Körfezi'nde de planlanan vapur seferleri iptal oldu, 7 tekne fırtınanın etkisiyle battı.
Meteoroloji’nin dünkü uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinde itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Körfez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde inşaat halindeki 2 katlı evin çatısı, hasar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTI
Fırtına nedeniyle İzmit Körfezinde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Sahil bandında kıyıya vuran dalgalar nedeniyle yerler suyla kaplandı.
7 TEKNE BATTI
Körfez Su Ürünleri Kooperatifinde bağlı bulunan 3’ü ticari, 4’ü özel, toplam 7 tekne, kuvvetli rüzgarla birlikte su alıp battı. Teknelerden 3’ü, sahile çağırılan kurtarıcı ile denizden çıkarıldı. Diğer tekneleri kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)