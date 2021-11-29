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Kocaeli’de fırtına 7 tekneyi batırdı

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları hasar gördü, İzmit Körfezi'nde de planlanan vapur seferleri iptal oldu, 7 tekne fırtınanın etkisiyle battı.

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Kocaeli’de fırtına 7 tekneyi batırdı

Meteoroloji’nin dünkü uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinde itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Körfez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde inşaat halindeki 2 katlı evin çatısı, hasar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTI

Fırtına nedeniyle İzmit Körfezinde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Sahil bandında kıyıya vuran dalgalar nedeniyle yerler suyla kaplandı.

7 TEKNE BATTI

Körfez Su Ürünleri Kooperatifinde bağlı bulunan 3’ü ticari, 4’ü özel, toplam 7 tekne, kuvvetli rüzgarla birlikte su alıp battı. Teknelerden 3’ü, sahile çağırılan kurtarıcı ile denizden çıkarıldı. Diğer tekneleri kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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