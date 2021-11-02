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Kocaeli’de IŞİD ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli'de, terör örgütleri IŞİD ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli’de IŞİD ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD ve FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi.

IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri ve finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. DHA

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