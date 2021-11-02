Kocaeli’de IŞİD ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli'de, terör örgütleri IŞİD ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD ve FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi.
IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri ve finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. DHA