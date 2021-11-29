İki ilde daha okullar tatil edildi

Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yarın Kocaeli ve Sakarya'da da yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.

SAKARYA’DA OKULLAR TATİL

Sakarya’da çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli'den sonra Sakarya'da da yarın yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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