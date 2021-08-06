Kokain dolu uçağın Türk kaptan pilotu motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış

Brezilya’da 1.3 ton kokain ele geçirilen uçağın Türk pilotunun, operasyon sırasında kapıları kapatıp, motorları ateşlediği ve kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Brezilya basını polisin silah çekerek pilotu durdurduğunu yazdı. Türk pilot ve İspanyol yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YUSUF DEMİR

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Brezilya Federal Polisi'nin operasyonuyla ağzına kadar kokainle dolu yakalanan Türk uçağının Türk pilotu V.D. nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Pilotun mahkemede yaptığı “Yolcunun kişisel bagajı, benim bilgim yok” yönündeki savunmayı inandırıcı bulmayan hakim, Türk pilotun tutuklanmasına karar verdi. V.D. İspanyol yolcu Gonzalez Valdez'le birlikte cezaevine konuldu.

MERDİVENİ TOPLAYIP MOTORLARI ATEŞLEMİŞ

Operasyon sırasında Türk pilot V.D.'nin uçağın kapısını kapatıp, motorları ateşleyerek kaçma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hatta Brezilya basınına göre Federal Polis silahlarını çekerek polisi durdurdu.

Yansıyan bilgilere göre olay şöyle gelişti:

Sao Paulo kentinde Ribeirao’daki Leite Lopes Havaalanı'ndan kalkan uçak uluslararası uçuşlar için gerekli çıkış işlemlerini yapmak üzere Fortaleza'ya indi.

Federal Polis'in ele geçirdiği uçuş planına göre uçak önce Portekiz'in Lizbon kentinden Avrupa'ya girecek, buradan da Brüksel'e geçecekti.

Brezilya saatiyle 05.00 sıralarında denetim için uçağa giren Federal Polis, çok sayıda çantayla karşılaştı.

İspanyol yolcu Gonzalez Valdez'e sorular yöneltilmeye başlandı. Valdez önce iş seyahatine çıktığını söyledi ardından ifade değiştirerek turistik geziye çıktığını savundu.

Bir ara polis uçağın diğer bölmelerine bakmak için aşağı indiği sırada pilot kaçma girişiminde bulundu. Uçağın motoru ateşlendi. Uçağın merdiveni geri çekilmeye başlandı. Brezilya basınına göre tam bu sırada Federal Polis ajanları silahlarını çekti ve pilotu durdurmayı başardı.

Daha sonra kamuoyuna yansıyan polis kamerasındaki görüntüler yaşandı. Çantalardan biri açıldı ve yapılan hızlı testle çantadakilerin kokain olduğu ortaya çıktı. Toplam 1304 kilogram kokain 24 bavula dağıtılmış ve kabine yerleştirilmişti.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AVUKAT

İspanyol yolcu ile iki pilot, teknisyen ve kabin memurundan oluşan dört Türk mürettebat gözaltına alındı. İkinci pilot, teknisyen ve kabin memuru ilk sorgularının ardından serbest bırakılırken İspanyol yolcu 60 yaşındaki Gonzalez Valdez ve 48 yaşındaki Türk Kaptan Pilot V.D. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Brezilya'daki Türk Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir avukatın da eşlik ettiği duruşmada, Türk pilot ve İspanyol yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇMA GİRİŞİMİ PİLOTU ŞÜPHELİ HALE GETİRDİ

Kokain dolu halde yakalanan uçağın sahibi Diyarbakırlı iş insanı Şehmuz Özkan'a ait Air Charter Market (ACM) olayın duyulmasından hemen sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Ancak, kaynaklar kaçma girişimi ve 24 bavuldan şüphelenmeyip havalimanında yeniden arama talep etmemesinin asker kökenli pilot V.D.'nin tutuklanmasında etkili olduğunu değerlendiriyor.

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