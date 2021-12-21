Komiser yardımcısına iftira soruşturmasında karar

İzmir'in Çeşme ilçesinde güneş gözlüğünü çaldığını ileri sürüp, hakkında suç duyurusunda bulunduğu 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek'in intiharına neden olduğu iddiasıyla komiser yardımcısı Halil Özgür Y. hakkında 'iftira atmak' suçundan başlatılan soruşturmada savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Çeşme ilçesindeki Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi’nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., 27 Mart’ta güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi.

Halil Özgür Y., ardından da Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip, aynı binada hizmet veren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde görev yapan 21 yıllık polis İsmail Zeybek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Komiser yardımcısının, benzer modelde güneş gözlüğü bulunan Zeybek’i suçladığı şikayetinin ardından savcılık, soruşturmada ‘tarafsız olunması’ açısından jandarmayı görevlendirdi.

‘ÇAY OCAĞINDA BULUNDU’ İDDİASI

Jandarma, komiser yardımcısı Halil Özgür Y. ve polis memuru İsmail Zeybek’in ifadelerini aldı. Daha sonra Zeybek’in evi ile görev yerinde arama yaptı. Aramalarda evde bulunan bir gözlük ‘delil’ olarak alındı. Zeybek, faturasını göstererek gözlüğü satın aldığını ispatladı.

Komiser yardımcısı Halil Özgür Y. de bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını söyledi. Zeybek ise 28 Mart’ta yalnız yaşadığı evinde beylik tabancasıyla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi. Gözlüğü çaldığı iddialarını gururuna yediremediği için intihar ettiği öne sürülen Zeybek, memleketi Çankırı’da toprağa verildi. Bu arada, çalındığı belirtilen gözlüğün polis merkezinin çay ocağında bulunduğu ileri sürüldü.

İKİ MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği’nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir” denildi.

Soruşturmanın ardından komiser yardımcısı Halil Özgür Y. izne ayrıldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, intihar eden polis memurunun ailesinin Halil Özgür Y. hakkında iftira attığı yönündeki şikayeti inceledi. Savcılık, şüphelinin somut iddialarla şikayet hakkının anayasal bir hak olduğunu vurgulayıp, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

‘HAKKANİYETLİ VE ETİK DAVRANMAMIŞTIR’

İsmail Zeybek’in ailesinin avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, karara itiraz edeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Halil Özgür Y.’nin pozisyonu ve amir statüsü nedeniyle bir meslektaşını yüz kızartıcı bir suç olan ‘hırsızlık’ ile suçlamadan önce kesin delile ulaşması gerekirdi. Sırf bazı güvenlik kamerası görüntülerinde İsmail Zeybek’in üzerinde güneş gözlüğünün görünmesi ve bazı görüntülerde de Zeybek’in elinde bir güneş gözlüğünü incelerken yürüyüp geçmesi üzerine hırsızlık suçlaması ile soruşturma başlatılması hakkaniyetli ve etik bir davranışla hareket tarzı değildir.

Komiser yardımcısı Halil Özgür Y. güvenlik kamerası görüntülerini defalarca seyretmiş olmasına rağmen makul şüphe oluşmadan Zeybek’i meslekten ihracını gerektirecek derecede önemli hırsızlık gibi yüz kızartıcı bir suçla itham etmiştir.

Zeybek ise bu durumu hazmedemeyerek 28 Mart 2021 tarihinde kendi beylik tabancası ile başına bir el ateş ederek intihar etmiştir. Bu nedenle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde bu takipsizlik kararına itiraz ettik.” DHA

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