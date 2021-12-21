Komşusunu yakıp gasp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Bağcılar’da altın bileziklerini yağmalamak istediği komşusunu önce tülbent ile boğmaya çalışıp, ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden olan anaokulu öğretmeni Gözde Aytar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Aytar’ın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Bağcılar'da 25 Nisan'da anaokulu öğretmeni Gözde Aytar, sık sık evine girip çıktığı komşusu Gülcemal Coşar'ın bileziklerini yağmalamak için önce onu tülbent ile boğmuştu. Ardından yaşlı kadının üzerine yanıcı madde dökerek yakan ve komşusunun hayatını kaybetmesine neden olan sanık Aytar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede sanık Gözde Aytar ile maktul Gülcemal Coşar'ın komşu oldukları belirtilerek, Gözde Aytar'ın zaman zaman maktulün evine girip çıktığı anlatıldı. Olay günü Aytar'ın maktulün kolundaki bilezikleri yağmalamak amacıyla maktulün evine girdiği ve önce tülbent ile boğmaya çalıştığı ardından kolundaki bilezikleri zorla alarak maktulün üzerine yanıcı ve yakıcı madde döktüğü de iddianamede aktarıldı.

Gözde Aytar'ın komşusunu ateşe verdiği ardından bilezikler ile evi yanar halde terk ettiği ve yağmalanan bileziklerin boşluk bir alanda bulunduğu iddianamede kaydedildi. Sanık Gözde Aytar'ın alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği iddianamede aktarıldı.

“YANDIM BEN YAKTILAR BENİ KIZIM”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Gülcemal Coşar'ın kızı Dilek Kurt beyanında olay günü annesinin kendisini aradığını söyleyerek “Annem ‘yandım ben yaktılar beni kızım' dedi. Ben de ‘kim yaktı' diye sordum. Bana ‘Gözde yaktı kızım polisi arayın' dedi. Ben bunun üzerine kardeşim İbrahim'i aradım. Annemin yakıldığı çok acil yanına gitmesi gerektiğini söyledim” dedi.

“GÖZDE BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI VE YAKTI”

Maktulün oğlu İbrahim Coşar ise alınan beyanında “Ablam Dilek beni arayarak çabuk annemin yanına git dedi. Ben de annemin yanına gittim. Gittiğimde annem ‘yaktılar beni yanıyorum' diye feryat ediyordu. Ben ‘anne seni kim yaktı' diye sordum. Bana ‘Gözde yaktı. Gözde bilezikleri aldı beni tülbent ile boğmaya çalıştı ve yaktı' dedi. Daha sonra annem hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

İddianamede sanık Gözde Aytar hakkında ‘yangın çıkararak kasten öldürme', ‘konuttan yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İHA

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