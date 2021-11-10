Kömür madeninde göçük: 1 işçi sağ kurtarıldı
Balıkesir'de kömür madeninde yerin 80 metre altında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kömür madeninde yerin 80 metre altında göçük meydana geldi. Yaşanan olayda Celalettin Kaçgın (49) adlı maden işçisi göçük altında kaldı.
GÖÇÜK ALTINDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI
Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu göçükte mahsur kalan maden işçisi Kaçgın, sağ olarak kurtarıldı. Kaçkın, sedyeye konularak hastaneye götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.