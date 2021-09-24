Konya’da 3 milyarlık dev projede ihmal

Konya'da arsa bedeli dahil toplamda 3 milyarı bulan Yeni Konya Sanayi Sitesi projesinde büyük bir ihmal ortaya çıktı. Uzmanlar yapıların zeminlerinin iyileştirilmemesi sebebi ile kullanım sırasında, oturmaların olacağı, bu sebeple de yapılan yapıların hasar görerek kısa sürede güvenlik zafiyeti oluşturacağı görüşünde.

Müslüm EVCİ

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve arsa bedeliyle birlikte toplamda 3 milyar TL'yi bulan Yeni Konya Sanayi Sitesi projesinde skandal bir ihmal ortaya çıktı.

“PROJE ALANI DOLGUSUZ YAPILIYOR”

Konya Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması kapsamında 2 milyon metrekarelik alanda başlatılan Yeni Sanayi Sitesi projesinin zemin iyileştirilmesi yapılmadan inşaat yapıldığı öğrenildi. Alanın direkt kazılıp, toprak üzerine hiçbir yalıtım ve yapılmadan beton döküldüğü, çevre ile olan kot farkından ötürü orta halli bir yağışta bile yeni sanayi alanında ciddi şekilde su baskınlarının yaşanabileceğini ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesinden bir yetkili, “Şehrin son yıllarda yapılan en önemli ve örnek projelerinden birisi olan Eski Sanayi Bölgesinin taşınması şehrin çok büyük menfaatine olup bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ancak yeni sanayi sitesi projesinde bazı yapım hataları gözlemledik. Yeni Sanayi Sitesi'nde dolgu maliyetinden kaçmak adına çevre ve yol kotunun 1.5,-2 metre altında , gerekli zemin iyileştirmesi ve sülfatlı zeminde yapılacak yapılarda alınması gereken önlemler göz ardı edilerek inşa edilen yapıların, ileride kot farkından ötürü kanalizasyon, drenaj vb altyapı hizmetlerinin aksayacağı bu sebeple su baskını riski ile karşı karşıya kalınacağı aşikârdır. Ayrıca yapılacak yapıların zeminlerinde gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılmaması uzun dönemde yapılarda oturmalar oluşturacak ve yapılan yapıların hasar görmesine sebep olarak güvenlik zafiyeti oluşturacaktır” dedi.

“CİDDİ BİR ALT YAPI ZAAFİYETİ DE ORTAYA ÇIKAR”

“Zemin iyileştirilmesi yapılmadan, çevre kotundan düşük bir alanda bu yapıların yapılması büyük bir mühendislik ve yapım hatasıdır” diyen yetkili isim, “İlgili arsanın çevre kotundan düşük olması ise ayrı bir handikap olup ve ileride kullanım konforu ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Zemini kötü olan bir alanda, zeminle ilgili herhangi bir iyileştirme yapılmadan gerçekleştirilen çalışma sonrasında su baskınlarının ötesinde, bölgede ciddi bir alt yapı zafiyetinin de ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu yüzden ileri de daha ciddi sıkıntılar yaşanmaması için Konya'mız için çok çok önemli olan bu projede aksaklıkların ivedilikle çözüme kavuşturulması en büyük isteğimiz.” ifadelerini kullandı.

“PROJENİN TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR”

Şehir ve insanların geleceğinin bu kadar ucuz olmaması gerektiğini söyleyen Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam ise, “Sanayinin ve yapının yapılma şekli bellidir. İklim değişiklikleri ile birlikte yağışların her yeri etkileyeceği aşikar. Geçtiğimiz günlerde Konya'da hızlı tren rayları su altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde yine Zafer Sanayimizi su bastı. Plansız programsız ve fizibilitesiz bir takım yanlışlar yapıyorlar. Milyarlarca liraya mal edilen bu projenin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Şehirlerimizin ve insanlarımızın geleceği bu kadar ucuz olmamalı” diye konuştu.

TEMEL ATMA TÖRENİ GEÇTİĞİMİZ ŞUBAT AYINDA YAPILMIŞTI

Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birisi olarak bilinen Yeni Konya Sanayi Sitesi'nin temel atma törenine geçtiğimiz Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım katılmıştı.