Konya’da bir baba, kızını vurdurtmuştu… Tetikçi kadınla ilgili yeni gelişme

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Erensoy'un, ayrıldığı sevgilisi R.H.'ye gözdağı vermek için tabancayla bacağından vurdurttuğu kızı M.E.'ye ateş eden Ayşenur B.'nin , adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

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Olay, 6 Kasım saat 13.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde meydana geldi.

M.E., annesi R.H.’nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Nalçacı Caddesi'nde kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle uzaklaştığını belirledi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının olaydan önce de yakında bir caminin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirip tanınmamak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı. Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. (24) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, yaralanan M.E. ve annesi R.H.'nin ifadesine başvurdu. R.H. ifadesinde, Ali Erensoy’un kendisi ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce de kızını kaçırdığını öne sürdü. Polis olayla ilgili incelemede, Erensoy’un, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı.

Ekipler, Erensoy’un Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo bölümünde eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı.

Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı. 16 suçtan kaydı ve ‘özel belgede sahtecilik suçundan’ hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç’in yapılan üst aramasında Ayşenur B.’nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.

Şüphelilerden Ayşenur B., M.E.’yi babası Ali Erensoy’un vurdurttuğunu öne sürdü.

Ayşenur B., Erensoy’un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Erensoy’un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve annesini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını da iddia etti.

Ali Erensoy ise ifadesinde, ”Gözdağı vermek için yaptırdım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden olaya azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile Ayşenur B.'ye yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyı gerçekleştiren Ayşenur B.’nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz bulunup, yakalanıp tutuklanmasını talep etti. (DHA)

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