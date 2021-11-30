Konya’da kum fırtınası faciaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı

Konya-Ankara kara yolunda yaşanan kum fırtınası nedeniyle kamyon ve TIR'ların da aralarında olduğu 9 aracın birbirine girdiği kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Konya- Aksaray kara yolunda kamyonun bir otomobile arkadan çarpması sonucu araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Müslüm EVCİ

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Dün öğlen saatlerinden itibaren ülkenin belirli bir kısmını etkisi altına alan kuvvetli rüzgar bugün Konya'da da etkili oldu. Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken ilçe ve çevre yollarda kum fırtınası oluştu.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Öğle saatlerinde etkisini artıran kum fırtınası Konya- Ankara karayolunda zincirleme kazaya neden oldu. Cihanbeyli ilçesi Kırkışla yolunda aralarında kamyon ve TIR'ların da bulunduğu 9 araç birbirine girdi. Yaşanan kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere nakledilirken, karayolu trafiğe kapatıldı.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Kum fırtınası nedeniyle bir kaza da Konya-Aksaray karayolunun 40 km'sinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.A isimli sürücünün idaresindeki 42 AAR 114 plakalı kamyon, M.A'nın idaresindeki 06 FZ 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü M.A yaralanırken, aracın içerisinde bulunan Şerife Köse ve Ayla Aytaç isimli 2 yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücü M,A tedavisi için hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyon şoförü E.A'nın ilk ifadesinde kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden dolayı önündeki aracı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

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