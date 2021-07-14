Koparılması yasak olan kum zambaklarını belediye ekipleri biçti

Dünya Doğal Koruma Birliğince koruma altına alınan, nesli tükenmek üzere olduğu için satılması ve ticaretinin yapılması, koparılması yasak olan kum zambakları Samsun’un Alaçam ilçesi Geyikkoşan sahilinde, iddialara göre AKP’li Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yok edildi. Yüzlerce kum zambağı belediyenin kum temizleme araçlarıyla koparıldı. Samsun Tarih Derneği Başkanı tarihçi ve sosyolog Emin Günaydın, sahilin son halinin fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi.

KORUMAK GEREKİRKEN YOK EDİLDİ

Günaydın, sosyal medya hesabından, “Samsun kumsallarının beyaz gelinleri. Samsun Alaçam Geyikkoşan sahili, endemik bir tür kum zambakları, kum temizleme makinesiyle bu türü yok eden sorumluları kutluyorum” diye yazdı. Emin Günaydın, kum zambaklarının ilçe için bir değer oluğunu söyleyerek, “Bu değerin yok olmaması, buna sahip çıkılması gerekiyor. Aşırı kentleşme ve insanların bilinçsizliği, soğanların toplu bir şekilde sökülmesi bu türü ciddi bir şekilde tehdit altında bırakıyor. Alaçam'daki bu bölgede çevre kirliliğinin yoğunluğunu görebiliyoruz. Koruma altına alınmış bir tür bu, fakat burada korumanın olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Sahip çıkmazsak 3-5 sene sonra bu türde yok olmuş olacak” dedi.

“ÇAĞ DIŞI BELEDİYECİLİK”

SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, koruma altında olan kum zambaklarının belediye ekipleri tarafından yok edilmesini eleştirerek, “Bu çağ dışı ve taş devri belediyeciliğidir. Belediyelerimizin yönetimlerini, en acil şekilde duyarlılığa davet ediyorum. Kentimizi, doğal güzelliklerimizi, tarihi alanlarımızı ve insanlarını korumaya çağırıyorum” diye konuştu. Bölge halkı ise AKP’li Büyükşehir Belediye ekiplerinin kumsalı iş makineleriyle temizlerken yüzlerce kum zambağını yok ettiğini ileri sürdü.

KOPARILMASI YASAK

Kum zambağı (Pancratium maritimum), nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür. Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz’in batı kısımlarında yetişen kum zambaklarının ülke dışına çıkarılması suçtur. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparanlara ise ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan tam 73 bin 747 TL idari para cezası kesiliyor.