Köpeği kavga ettiği için öldürmüş!
İstanbul’da av köpeklerinin dinlenme tesisindeki bir köpeğin tüfekle öldürülmesi polisi harekete geçirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili köpeği öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Korkunç olay, Tuzla'da av köpeklerinin tutulduğu bir barınakta meydana geldi. Ücretsiz olarak faaliyet gösteren barınakta 26 Eylül'de saat 19.40'ta İ.B.'ye ait köpek tüfekle vurularak öldürüldü.
Durum polise bildirilince ekipler olay yerine sevk edildi. Barınağa giren polis, öldürülmüş köpeği bir kafeste buldu. Bunun üzerine güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde köpeği H.S.D.'nin vurduğu belirlendi.
Gözaltına alınan H.S.D.'nin “Kafese girdiler kavga ediyorlardı. O yüzden vurdum” dediği belirtildi. Hakkında, “5199 Sayılı Hayvanların Korunma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılırken, köpeğin vurulma anları da ortaya çıktı.