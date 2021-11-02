Köpeğini tekmeledi… ‘Eğitim veriyorum’ dedi
İstanbul’da bir kişinin dolaştırdığı köpeğini tekmelediği anlar kameralara yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı.
Polisi harekete geçiren olay, Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayan bir ihbarcının, ‘bir kişi dolaştırdığı köpeğini tekmeleyerek dövüyor’ bilgisi üzerine ortaya çıktı.
Esenyurt, Gökevler Mahallesi, Kristal Şehir Sitesi'nde yaşanan olayın polise bildirilmesi üzerine emniyet birimleri harekete geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, o anlara ait görüntülere ulaştı.
‘EĞİTİM VERİYORDUM’!
Araştırmalarda köpeğini tekmeleyen kişinin Ürdünlü Wade A.H.M.(20) olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelinin, “Köpeğe eğitim veriyordum, bu nedenle vurdum” dediği öğrenildi.
KÖPEĞE EL KONULDU
Polis ekiplerince darp edilen köpeğe el konuldu. Köpek, Esenyurt Belediyesi'ne bağlı barınağa teslim edilirken, Wade A.H.M'ye bin 500 lira idari para cezası kesildi.