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Kopya düzeneği kurdu, böyle yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran M.M., görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Yayınlanma: 12:23 - 25 Ekim 2021 Güncellenme:
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Silifke E-Sınav Merkezi’nde ehliyet sınavına giren M.M.’nin üzerinde arama yapan görevliler, korse içerisine gizlenmiş taşınabilir modem, karta yapıştırılmış telefon düzeneği, yaka düğmesine konulmuş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık buldu.

M.M. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla ‘ÖSYM Kanunu’na muhalefet’ suçundan polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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