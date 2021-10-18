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Koray Aydın ‘siyasi cinayetler’ ile ilgili savcıya bilgi verdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya telefonla bilgi verdi.

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Koray Aydın ‘siyasi cinayetler’ ile ilgili savcıya bilgi verdi

Siyasi cinayet iddiaları ile ilgili İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın savcıya telefonla bilgi verdi.

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