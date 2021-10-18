Koray Aydın ‘siyasi cinayetler’ ile ilgili savcıya bilgi verdi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya telefonla bilgi verdi.
Yayınlanma:
Siyasi cinayet iddiaları ile ilgili İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın savcıya telefonla bilgi verdi. İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan siyasi cinayetler uyarısı!.. İlginizi Çekebilir Soylu: Siyasi cinayet istihbaratı yok İlginizi Çekebilir Akşener'den çarpıcı 'siyasi cinayet' açıklaması! Erdoğan'ın başbakanlık döneminden örnek verdi İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın avukatlarından savcılığa 'siyasi cinayet' başvurusu