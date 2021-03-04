Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu

Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi.

Güncellenme: 19:28, 04/03/2021
HaberlerGündem
Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl’den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü.

Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4’ü ise yaralandı.

Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

TÜRK ASKERİ VATANDAŞINA KURŞUN SIKMAZ

Erbaş tümgeneral rütbesiyle 2016 yılında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yapıyordu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine için Adana’da Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze törenine katılan Osman Erbaş, “Türk askeri katil olmaz. Katil Türk askeri değildir. Onlar Türk askeri değil katiller” diyerek bağırmıştı. Şehit ailelerine sarılıp “Ağlamayın” diyerek teselli eden Erbaş, “Türk askeri vatandaşını öldürmez vatandaşına kurşun sıkmaz” demişti. Erbaş’ın, 3 şehidin ailesine sarılıp teselli etmesi sırasında duygulu anlar yaşanmıştı.

 

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Askeri helikopter düştü: 9 şehitSon dakika... Askeri helikopter düştü: 9 şehit
15 Temmuz 15 Temmuz darbe girişimi Adana asker Bingöl Bitlis darbe Elazığ helikopter Polis şehit son dakika
Yayınlanma Tarihi:19:21,