Kötü kokular ele verdi… 1 kamyon çöp çıktı

Mersin'de yalnız yaşayan 70 yaşlarındaki kadının evinden 1 kamyon çöp çıktı.

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Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, bir evden gelen kötü kokular üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, 70 yaşlarında tek başına yaşayan kadının evinde çöpler ve çürümüş gıdalarla karşılaştı.

Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, koruyu kıyafetler giyerek yaptıkları çalışmada evden yaklaşık 1 kamyon çöp çıkardı. Yapılan temizliği ardından ev dezenfekte edildi.

EVİ YENİLENECEK, SICAK YEMEĞE KAVUŞACAK

Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, ismi açıklanmayan yaşlı kadını muayene etti. Ekipler, yaşlı kadını 20 günde bir ev temizliği için, haftada bir ise kişisel temizliği ve sağlık kontrolleri için ziyaret edecek. Evinde zor şartlarda yaşayan ve yetersiz beslenen kadın aşhaneye kaydedildi. Ayrıca eşyası olmayan kadına eşya desteği de sağlanarak, evinin eksikleri giderilecek. (DHA)