Haberler - Gündem

Kovalamaca oynayan minik Yusuf, feci şekilde can verdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken aniden yola çıkan Suriye uyruklu Yusuf el Cuma (7), midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kovalamaca oynayan minik Yusuf, feci şekilde can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Etlik Caddesi Dışkapı kavşağında meydana geldi. Yusuf el Cuma, refüjde bulunan çimenlik alanda arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken iddiaya göre; aniden caddeye çıktı.

O sırada Etlik yönüne giden Halil Bulut yönetimindeki 06 DVA 48 plakalı midibüs, Yusuf el Cuma’ya çarptı. Midibüsün altında kalan küçük Yusuf, olay yerinde hayatını kaybetti.

DAKİKALARCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazalı midibüs, 100 metre ilerideki otoparka çekilirken sürücüsü Halil Bulut, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yusuf el Cuma’nın ailesi, küçük çocuğun cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrası Yusuf el Cuma’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Misafirliğe gittiği kardeşinin evinde ölü bulundu İlginizi Çekebilir Misafirliğe gittiği kardeşinin evinde ölü bulundu Eşi telefonla ulaşamadı, eve giren ekipler çok acı tabloyla karşılaştı: 3 ölü İlginizi Çekebilir Eşi telefonla ulaşamadı, eve giren ekipler çok acı tabloyla karşılaştı: 3 ölü
Ankara anne Cinayet Çorum Cuma Hatay intihar kaza Polis Samsun Suriye