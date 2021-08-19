Köylü kadın, Akşener’e sarılarak ağladı: Her şeyimiz yandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla’da yangından etkilenen bölgelerde gerçekleştirdiği ziyaretlere bugün Marmaris ilçesinde devam etti. Akşener'e dertlerini anlatmak isteyen yaşlı bir köylü kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

MUSTAFA SARIİPEK

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günlerce süren orman yangınlarının meydana geldiği Muğla'daki ziyaretlerini Marmaris ilçesinde sürdürüyor. Akşener'in buradaki ilk durağı ise Hisarönü Mahallesi oldu. Akşener burada köylülerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

“SİZİ GÜNDEMDE TUTACAĞIM”

“Ben bugün buraya partimi övmeye gelmedim, propaganda yapmaya gelmedim, sadece sizi dinlemeye geldim. Ne eksik, neyi yapmak lazım, nerede bir mağduriyet var, bu nasıl giderilmeli gibi soruların cevaplarını birlikte bulmak üzere geldim” ifadelerini kullanan Akşener, “Buradaki amacımızın biri; sizin sesiniz olmak, sesinizi duyurmak. İkincisi ise; bu mağduriyetlerin giderilebilmesi için, tekliflerinizin duyulur hale getirilmesini sağlamak. Sadece basının vermesiyle kalmayacak.

Milletvekili arkadaşlarımız soru önergeleri, araştırma önergeleri, kanun teklifleri şeklinde getirecekler. Ben, esnaf gezerken yaptığım gibi grup konuşmalarıma koyacağım bunları ama 1 Ekim'e kadar grup konuşması yok fakat bunu sürekli tekrar ederek sizi gündemde tutup, bu mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaya gayret edeceğim” açıklamasında bulundu.

“MARMARİS’TE 19 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI”

Yangın sonrası yaşanan tahribata ilişkin bilgilendirmede bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sadece Marmaris'te 13 bin 650 hektar alanımız yandı. Yani 19 bin adet futbol sahası büyüklüğünde alan Marmaris'te yanmış durumda. Gerçek anlamda bir felaketi yaşadık. (Yangın esnasında) En başında ‘havadan destek gönderin' taleplerimiz oldu, bundan kaynaklı maalesef bu kadar büyük alanımızı kaybetmiş durumdayız. Yangında hasar gören yerlerle alakalı ilgili kurumlarımız desteklerini iletiyorlar, eksik kalınan hangi nokta olursa olsun gönüllülerimizle birlikte vatandaşımızın yanındayız. Kimsenin borçlanmaya ihtiyacı yok. Biz tamamen yasal çerçeve içerisinde vatandaşımızın her türlü yanındayız. Tüm binayı yapıp, içerisine tüm eşyaları da yerleştirip sadece anahtarı teslim edip, ‘geçmiş olsun, güle güle oturun'… Bunu yapacağız. Yanan alanlarla alakalı hepimizde bir hassasiyet var, olası yapılaşmaya dair. Kesinlikle ama kesinlikle (izin vermeyeceğiz). Düşüncesi olan varsa lütfen bunu değiştirsin. Başta ben, hepimiz ayaklanırız” şeklinde konuştu.

“BARAJ YAPILMASINI İSTEMİYORUZ”

Bir vatandaş ise şu sözlerle endişesini dile getirdi:

“Gördüğünüz gibi ormanlarımız yandı. Köyümüzün birçok kişisi, babam da olmak üzere, arıcılıkla geçiniyorlar. Diğer köylerimiz daha felaket (yandı), oralarda hiç yeşillik kalmadı. Şimdi oradaki arıcılar bu tarafa gelecekler çam balı için. Arka tarafta Hisarönü'ne bağlı bir yerimiz var, onlar da o tarafa geleceği için orda bir baraj çalışması var. Orada DSİ'nin aracını gördüm, onlarla görüştüm. Köylünün bağını bahçesini sulamaya suyu yetmiyor şu anda. Fakat, DSİ görevlilerine sordum ben, barajın su olsa da olmasa da yapılacağını söylediler. Buranın suyu Taşlıca ve Datça'ya gönderileceğini söylüyorlar. Baraj yapılacak olan bölgede yoğun çam ağacı var, bunlar suyun altında kalacak. Barajın yapılmasını istemiyoruz. Oralara baraj yapılıp, o çamların daha da kesilmesini ya da suyun altında kalmasını istemiyoruz. Çünkü köyümüzün büyük bir kısmı arıcılıkla geçiniyor.”

“İÇİMZİ, CANIMIZ, HER ŞEYİMİZ YANDI”

Akşener, konuşmak isterken ağlamaya başlayan köylü kadına sarılarak, “Canımın içi” dedi ve derdini dinledi. Kadın, “Sizden, köyümüz adına yardım istiyorum. İnşallah kazanırsınız. içimiz, canımız, her şeyimiz yandı” ifadelerini kullandı.

“BİZ AĞACIMIZI DİKERİZ”

Köyün gençleri ise, “Muğla'nın sanırım yüzde 65'ine maden arama izni çıktı. Yok yere çıkmaz. Yüzde 45 tarım alanı. Ve bu, yangından bir ay önce oldu. Bizim kaygılarımız bunlar. Biz ağacımızı dikeriz. Önemli olan toprağımıza, köylümüze, geleceğimiz sahip çıkmanız” dedi.