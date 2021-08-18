Köylü kadınlar Erdoğan’ı Akşener’e şikayet etti

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki orman köylerini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ardından Milas’ın Gökbel köyünü ziyaret etti. Zeytin ve çam ağaçlarını yanan köylüler Akşener’i topladıkları kır çiçekleri ve gözyaşları ile karşıladı.

YAŞAR ANTER

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dert yanan Milas’ın Gökbel Köyü’nde yaşayan kadınlar “(Erdoğan) Gezdi, çay attı, dondurma attı… Bizim çaya, dondurmaya ihtiyacımız yok. Bir kilo makarna, bir kilo pirince ihtiyacımız yok. Benim oğlum yara bere içinde çalışmaya gidiyor, ekmek davası. Ama gelip o çıkıyor, ‘şak şak, şuk şuk…' (Buna) ihtiyacımız yok… Bize ekmek teknesi lazım, bize geçim lazım” dediler.

Ormanlarının yeşillenmesini istediklerini dile getiren köylü kadınlar, yangının ardından yaşadıkları sorunları gözyaşları içinde şu sözlerle dile getirdiler:

“BİR TANE UÇAK DA MI GELEMEZDİ?”

“İçimiz kan ağlıyor. Arazilerimiz yandı, zeytinlerimiz yandı. Bizim tüm geçimimiz zeytinlerdendi. Ne yapacağımızı düşünüyoruz. Biz nereden geçim sağlayacağız? Devletimizin arkamızda durmasını istiyoruz. Niçin (yangınlara) müdahale olmadı? Bir tane uçak da mı gelemezdi? Ciğerimiz yandı. Uyku uymadık kaç zamandır… Daha hala kendimize gelemedik. Niye böyle yapıyorlar, çok üzgünüz…

“NASIL GEÇİM SAĞLAYACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Üzerimizdeki şoku atamadık. Nasıl geçim sağlayacağımızı bilemiyoruz. Mağdur durumdayız. Kendimizi (yangından) zor kurtardık. Annemiz vardı yaşlı, gidemedik. (Alevler) Yanı başımıza aniden geldi, kaçamadık. 93 yaşındaki annem ağlıyordu, ‘Siz kaçacaksınız, biz yanacağız' diye. Daha hala ağlıyor; ‘hem ormanımız yandı' diyor, hem de ‘evim yandı' diyor.

“ÇAYA, DONDURMAYA İHTİYACIMIZ YOK”

(Erdoğan) Gezdi, çay attı, dondurma attı… Bizim çaya, dondurmaya ihtiyacımız yok. Benim bir oğlum yangından kaçarken kaza yaptı, düştü. O halde çalışmaya gidiyor, ekmek davası… Bir gün değil, 15 sene peşimizde (arkamızda) durun. Bir kilo makarna, bir kilo pirince ihtiyacımız yok. Geçimliğimiz gitti bizim. Ormanımız, ekmek teknemiz gitti. Yukarılara gidin bakın, çok kötü durumda. Zeytinlerimiz gitti. Benim oğlum yara bere içinde çalışmaya gidiyor, ekmek davası. Ama gelip o çıkıyor, ‘şak şak, şuk şuk…' (Buna) ihtiyacımız yok… Bize ekmek teknesi lazım, bize geçim lazım. Anlayın halimizi, derdimizi. Ben buraya propaganda yapmaya gelmedim, halimi anlatmaya geldim.”

“İKTİDAR BECERİKSİZLİĞİNİ SERGİLEDİ”

Kadınların verdiği kır çiçeklerini uzun süre koklayan Akşener “İktidar birçok felakette olduğu gibi Muğla orman yangınlarında da beceriksizliğini sergiledi ve hala sergilemeye devam ediyor. Burada sizlerin sorunları dertlerini dinledikten sonra en kısa zamanda mecliste gündeme getireceğim, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben buraya siyaset yapmaya gelmedim. Dertlerinizi dinlemeye ve çözüm üretmeye geldim. Çünkü vatandaşımız ülkenin her yerinde seçim değil geçim derdinde, bu nedeni burada siyasi konuşma yapmıyorum. Devletin bir an önce buraya gelip yaraları sarması, köylüye yeni geçim kaynaklarını içeren yardımları yapması gerekir” diye konuştu.

Akşener daha sonra Gökbel köyünden ayrılarak Çökertme Köyü'ne geldi, halkın dertlerini dinlemeye devam etti.