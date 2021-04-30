Köylü kadınlar yazıp besteledi, CHP’li vekiller eşlik etti

İşkencedere Vadisi’ni korumak adına taş ocağına karşı çıkan köylülere CHP’li Milletvekilleri Mustafa Adıgüzel ile Mahmut Tanal destek ziyaretinde bulundu. Milletvekilleri geleceği için çalışma alanında iş makinesi ve güvenlik güçlerinin olmaması dikkat çekti. Tam kapanma yasaklarına rağmen bölgeden ayrılmayan köylüler, milletvekillerinden destek istedi.

“DEVLET KÖYLÜLERE MAAŞ BAĞLAMASI LAZIM”

Mahmut Tanal, devletin İkizdere'de doğa sahip çıkan köylülere sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Devlet burayı korama altına almış. Koruma altına aldığı alanda ‘ÇED gerekli değildir'’ kararı veriliyor. Bu insanlar devletin koruma altına aldıkları alanı koruyorlar. Devletin bu köylülere maaş bağlaması lazım, doğayı korudukları için. Ama devlet bunu yapmıyor, bu insanlara biber gazı sıkıyor” dedi.

AĞAÇLAR TOPRAĞA, İNSANLAR AĞAÇLARA TUTUNMUŞ

Mustafa Adıgüzel ise yaptığı açıklamada vatandaşların ve İşkencedere Vadisi’nin yanında olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

* Ağaçlar toprağa tutunmuş, insanlar ise ağaçlara. Devletin valisi halkı değil, taş ocağı sahibini savunuyor. Yörenin iktidar vekilleri Ankara, İstanbul'dan ahkam kesiyor. Burada yaşam hakkını savunuyoruz. Derelerin kardeşliğini, insanların kardeşliğini savunuyoruz.

* Derelerden ağaçların çığlığına koşan anaların üzerine yukarıdan taş yuvarlanan iş makinesi sahipleri, şirket yöneticileri gün ola harman ola. Hem hukuk önünde hem vicdanlarda mahkum olacaksınız. Anadolu'ya adını veren analar, Karadeniz'in cefakar kadınları eşleri oğulları ve kızları ile size geçit vermeyecek” diye konuştu.

BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Milletvekilleri Mustafa Adıgüzel ve Mahmut Tanal, daha sonra köylü kadınlar tarafından yazılıp bestelenen türküye eşlik etti.

Türkünün sözleri şu şekilde:

Köye baraj yapturdun bir şey demeduk saa

Milletin bedduası elbet tutacak saa

Sattınız köyümüzü biz neree gideluk

Köyümüz yok olacak biz şimdi ne edelum

Suyumuz yok olacak biz şimdi ne içelum

Katliam yeru mudur İkizdere dağları

Cengiz İnşaat için hep katlettin bu dağlari