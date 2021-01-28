Köylüler HES’e geçit vermedi, gergin anlar yaşandı

Korgan ilçesi Çamlı köyündeki dereye HES yapmak isteyen şirket görevlileriyle bölge halkı arasında gergin anlar yaşandı. Köylüler şirkete ait iş makinelerinin dere yatağına çalışmasına izin vermedi.

Bunu üzerine köye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildi. Köylüler ile jandarma arasında zaman zaman gergin tartışmalar yaşandı. CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel de bölgeye giderek köylülere destek verdi. Adıgüzel, vatandaşlardan güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemeleri isteyerek yetkililerden bilgi aldı.

“HES İÇİN GEREKLİ SU YOK”

Köylülerin direnişi karşısında şirket çalışanları iş makinelerini de alarak bölgeden gitmek zorunda kaldı. Köylüler ise soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen çadır kurup “doğa nöbeti” başlattı.

Şirketin köyden ayrılması üzerine Milletvekili Adıgüzel, köylülerden yağmurda beklememelerini ve evlerine gitmelerini isteyerek, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Bölgede inceleme yapan Adıgüzel, derede HES yapacak su dahi olmadığını söyleyerek, “Geçtiğimiz günlerde proje süresi dolmuş olmasına rağmen burada böyle bir olayla karşı karşıyayız. Bu durum Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) tarafından mahkemeye taşındı. Ordu Birinci İdare Mahkemesi buraya bilirkişi atamış. 12 Şubat’ta bilirkişi burada gelip inceleme yapacak. Mahkemede bilirkişi raporuna göre karar verecek. Ancak bir baktık iş makineleri. Vatandaş da şaşırmış. Burada kimse oldu bittiye müsaade etmez” dedi.

“BUNU YAPAN HANGİ İRADEDİR?”

Şirket yetkilileri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandığını ve halkın jandarma ile karşı karşıya getirildiğini vurgulayan Adıgüzel, “Askeri polisi ile küçücük bir dereyi abluka altına alıp kendi halkına karşı konuşlandıran hangi iradedir? Mahkeme kararı beklenmeden, ÇED için bilirkişi heyeti gelmeden önce iş makineleri ile yapılan bu hukuksuz tecavüzü kınıyorum. Güvenlik güçlerimiz ile halkımız arasında bir olay çıkmasına müsaade etmedik. Büyük direniş sonrası iş makineleri dereden çıkarılmıştır. Başta halkımıza, Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Çamlı merkezde halk ile birlikte iş makinelerini götürecek araçları beklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“KADINLARA SİLAH TEŞHİRİ YAPTILAR”

Mustafa Adıgüzel köylülere konuyla ilgili yaptığı görüşmeleri aktarırken, bir kadın şirket çalışanlarından birinin kendilerine silah gösterdiğini ileri sürerek şikayetçi olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Adıgüzel, yaptığı açıklamada şirketin bölgeden gideceğini söyleyerek köylülerden de evlerine gitmesini istedi. Daha önce 3 kez aynı dereye HES yapmak isteyen ve köylülerin direnişiyle karşılaşan şirkete bölge halkı bir kez daha engel oldu.